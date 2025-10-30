От Ростова до Камчатки. Партизаны уничтожают связь в РФ: эксклюзивное видео от ГУР

Диверсии партизан против оккупантов

Напомним, ранее партизаны пробрались в ряды вражеской армии и помогли вывести из строя российский "Панцирь-С1" в Херсонской области.

Кроме того, партизаны провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.

Также партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям.

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

В начале сентября агенты движения провели разведку оборонного завода в России, производящего твердотопливные ракеты.

А во временно оккупированном Крыму партизаны "Атеш" установили координаты расположения ЗРК С-300/С-400 и радаров. Информация передана ВСУ для дальнейшего нанесения ударов по вражеским целям.