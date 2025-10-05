Партизаны провели разведку арсенала ГРАУ в Брянске: разведданные передали ВСУ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщили в движении сопротивления, агенты обследовали территорию арсенала, зафиксировав режим его работы, систему охраны и схему перемещения грузов.

"Мы обнаружили признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. В то же время охрана арсенала имеет уязвимые места", - отметили в "АТЕШ".

Все собранные разведданные, в том числе координаты ключевых хранилищ и графики поставок, уже переданы Силам обороны Украины. Вероятно, эти данные помогут украинским военным при планировании дальнейших операций против российских складов боеприпасов.