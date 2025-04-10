От мемов с одеялом до "сапера в ВСУ". Кто такой Роман Насиров и в чем его подозревают

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Кто такой Роман Насиров и какие должности он занимал для работы в ГФС?

Фигурантом каких уголовных дел является Насиров?

Как бывший глава ГФС, обвиняемый во взяточничестве, оказался "в рядах ВСУ"?

Какие есть интересные факты из жизни одиозного экс-чиновника?

Кто такой Роман Насиров: биография, политическая карьера

Роман Насиров родился 3 марта 1979 года в городе Чернигов. Окончил Черниговский институт экономики и управления по специальности "финансы", а также Киевский экономический университет по специальности "Право".

В 2003 году получил квалификационную степень MBA (Master of Business Administration) по специальности "финансы и международный менеджмент" в Университете Восточного Лондона. Кандидат юридических наук.

Женат на Екатерине Глимбовской с которой воспитывает двух сыновей и дочь. Жена Романа Насирова является дочерью застройщика Александра Глимбовского. Сам тесть Насирова также фигурирует в деле о коррупции.

До прихода в политику работал в сфере инвестиций и ценных бумаг. В 2013-2014 годах работал заместителем главы правления Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.

Позже стал членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, а в 2014-2015 был его главой.

Роман Насиров в 2014 году был избран народным депутатом Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко. По данным движения "Честно", будучи в должности он пропустил более половины парламентских заседаний.

В мае 2015 года его назначили главой Государственной Фискальной Службы, а отстранили от должности в марте 2017-го в связи с задержанием.

На свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. В конце января 2018-го Насирова уволили с должности руководителя ГФС. Однако в декабре того же года Окружной административный суд Киева подтвердил незаконность увольнения Романа Насирова с должности главы ГФС, но восстанавливаться в должности тот отказался.

Что известно о делах против Насирова

Расследование дела Насирова началось еще в 2017 году. Бывшего главу ГФС обвиняют в причастности к "газовому делу" вместе с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Обвинение утверждает, что Насиров издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами, из-за чего государство понесло убытки на сумму около 2 млрд грн.

При этом дело Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргаздобыча" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.

Фото: Роман Насиров является фигурантом нескольких уголовных дел (Getty Images)

Как отмечают в антикоррупционных органах, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" - все три подконтрольные Онищенко.

В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он, вероятно, был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.

До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство. Насирову инкриминировали ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УКУ. В сентябре 2023-го его освободили от ответственности за служебный подлог, поскольку срок давности по этой статье уже истек.

Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.

Интересные факты, что известно о "мобилизации" Насирова

В период задержания активно обсуждалось, что Насиров имеет британское гражданство (он это отрицал). После объявления подозрения Насиров резко заявил о проблемах со здоровьем. Его госпитализировали в больницу "Феофания", а на первые судебные заседания он появлялся на каталке, накрытый клетчатым одеялом. Этот образ быстро стал мемом в обществе, иронично "одеяло Насирова" вспоминают до сих пор.

С октября 2022-го Насирова арестовали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, который со временем уменьшался. Сначала он составлял 523,2 млн грн, а к маю 2024 года - уменьшился до 55 млн грн. После чего Насиров вышел из СИЗО.

Судебное разбирательство в отношении Насирова продолжается, впрочем новость о том, что он буквально в шаге от приговора "мобилизовался в ВСУ", с новым дыханием привлекла внимание общества к бывшему руководителю ГФС.

Так, 9 апреля 2025 года организация Transparency International Ukraine сообщила, что Насиров не прибыл на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Защита обвиняемого экс-чиновника сообщила, что тот мобилизовался в ВСУ.

"Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство о приостановлении производства", - сообщили в Transparency International Ukraine.

Сторона обвинения в свою очередь возразила против приостановления производства в отношении Насирова, по делу которого вскоре должны были объявить приговор. В частности, прокурор отметила, что экс-чиновник может участвовать в заседаниях дистанционно.

Издание "Укринформ", которое получило в распоряжение документ о назначении Насирова на службу, узнало, что он будет служить "сапером", а на должность его назначили 7 апреля. Согласно документу, оклад составляет 2640 грн, но с учетом надбавок и премий равен 19 616 грн. Основанием для зачисления Насирова стала справка ВВК от 30 января 2025 года.

Однако впоследствии стало известно, что в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова и проводится служебное расследование. Как сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ, Насиров был добровольно призван в воинскую часть А0139 7 апреля.

Стало изветсно, что командир признал приказ противоправным и отменил его. Сейчас начато служебное расследование по данному факту.

Уже сегодня состоялось очередное заседание ВАКС по делу Насирова. Никакого упоминания об "отмене" его "мобилизации" не было. Впрочем, суд продлил ему меру пресечения еще на 60 дней - до 10 июня 2025 года.

Согласно решению суда, Насиров и в дальнейшем должен прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения суда, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.