ВАКС взял под стражу тестя Насирова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что ВАКС арестовал одного из фигурантов дела о взятках Насирова в 2015-2016 годах. Как рассказали источники РБК-Украина, речь идет именно о Глимбовском. Он, по данным следствия, помогал Насирову легализовать заработанные деньги.

По данным САП, 19 июля судья ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения приближенному к бывшему Председателю ГФС лицу. Это лицо подозревается в легализации части неправомерной выгоды, полученной Председателем Государственной фискальной службы Украины в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.

24 июня этого года суд избрал Глимбовскому меру пресечения в размере 200 млн гривен залога, но он их так и не внес в течение определенного срока. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте сроком на 60 дней с залогом в 200 млн. гривен и его удовлетворили.