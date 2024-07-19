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ВАКС взял под стражу тестя Насирова

Пятница 19 июля 2024 18:13
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ВАКС взял под стражу тестя Насирова Фото: Александр Глимбовский (facebook.com_avglimb)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд арестовал тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Речь идет о владельце группы компаний "Альтис" Александре Глимбовском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что ВАКС арестовал одного из фигурантов дела о взятках Насирова в 2015-2016 годах. Как рассказали источники РБК-Украина, речь идет именно о Глимбовском. Он, по данным следствия, помогал Насирову легализовать заработанные деньги.

По данным САП, 19 июля судья ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения приближенному к бывшему Председателю ГФС лицу. Это лицо подозревается в легализации части неправомерной выгоды, полученной Председателем Государственной фискальной службы Украины в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.

24 июня этого года суд избрал Глимбовскому меру пресечения в размере 200 млн гривен залога, но он их так и не внес в течение определенного срока. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте сроком на 60 дней с залогом в 200 млн. гривен и его удовлетворили.

В марте 2017 года Насирова задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в размере 722 млн. гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Позже его адвокат сообщил о госпитализации Насирова с инфарктом, и некоторое время он проходил лечение в "Феофании".

7 марта суд арестовал Насирова с возможностью внесения залога в 100 млн гривен, который уплатили 16 марта, и уже 17 марта его выпустили из СИЗО. Дело продолжили рассматривать в ВАКСе.

Все детали дела –в материале РБК-Украина .

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САП Роман Насиров
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