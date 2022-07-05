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Партнерство, реформи та розвиток: у Лугано визначили сім принципів відновлення України

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Лугано, Вівторок 05 липня 2022 14:04
Партнерство, реформи та розвиток: у Лугано визначили сім принципів відновлення України Фото: прем'єр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду України.

Учасники конференції затвердили наступні принципи:

1. Партнерство

Україна очолюватиме процес відновлення реалізації його разом з міжнародними партнерами.

2. Спрямованість на реформи.

Процес відновлення України має сприяти прискоренню, поглибленню, розширенню та досягненню зусиль щодо впровадження реформ та їх стійкості відповідно до ЄС.

3. Прозорість, підзвітність, верховенство права.

Процес оновлення має бути прозорим і підзвітним українцям. Слід систематично зміцнювати верховенство права та викорінювати корупцію.

4. Демократична участь.

Процес відновлення країни повинен бути цілісним зусиллям всього суспільства, спрямованим на демократичну участь громадян.

5. Залучення багатьох стейкхолдерів.

Відновлення України має відбуватися у співпраці з національними та міжнародними учасниками, включаючи приватний сектор, громаду та місцеві органи влади.

6. Гендерна рівність та Інклюзія.

Процес відновлення повинен бути інклюзивним і забезпечувати гендерну рівність і повагу прав людини.

7. Сталий розвиток.

Процес відновлення має забезпечити постійну перебудову України, яка узгоджується з порядком денним сталого розвитку до 2030 року та Паризькою угодою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що робота над імплементацією плану відновлення України почнеться вже сьогодні.

Нагадаємо, Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.

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