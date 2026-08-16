От кнопок до ИИ: как изменился iPhone за 5 лет

Смена разъемов и появление новых кнопок

Наибольшие физические трансформации корпуса затронули порты и механические элементы:

Переход на USB-C: после требований законодательства ЕС, начиная с серии iPhone 15 в 2023 году, Apple отказалась от использовавшегося с 2012 года фирменного порта Lightning в пользу универсального разъема USB-C.

Кнопка Action Button: в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max классический переключатель беззвучного режима заменили на настраиваемую кнопку Action Button, позволяющую включать фонарик, запускать камеру или выполнять другие команды. Впоследствии эта кнопка появилась во всех устройствах линейки iPhone 16.

Кнопка Camera Control: начиная с линеек iPhone 16 и iPhone 17 (за исключением более дешевых моделей со значком "e"), появилась сенсорная кнопка для быстрой съемки, настройки зума и экспозиции.

Эволюция дисплеев и технологий экрана

Через пять лет существенно изменились параметры экранов:

ProMotion: адаптивная частота обновления экрана до 120 Гц делает анимацию и прокрутку более плавными, а снижение до 1 Гц помогает экономить заряд. Раньше эта технология была доступна только в моделях Pro, но с iPhone 17 она появилась и в базовой версии.

От выреза до Dynamic Island. После уменьшения выреза в серии iPhone 13, начиная с iPhone 14 Pro, появился интерактивный элемент Dynamic Island. Он отображает фоновые процессы, таймеры и навигацию.

Кроме моделей "e", этот элемент стал стандартом для всех устройств.

Всегда включен экран (Always-on Display): функция отображения времени и уведомлений на заблокированном экране появилась в iPhone 14 Pro и позже вошла во все модели iPhone 17, включая iPhone Air.

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Интеграция ИИ и системы Apple Intelligence

В октябре 2024 года Apple представила систему Apple Intelligence

Инструменты для текста и изображений: функция Writing Tools помогает сокращать и редактировать тексты, а Image Playground позволяет генерировать изображения и эмодзы.

Обновленная Siri: голосовой помощник получил лучшее понимание контекста и возможность обращаться к ChatGPT. Добавлены функции распознавания объектов через камеру и живой перевод вызовов и сообщений.

Обновление iOS 27: осенью 2026 года ожидается выход iOS 27 с полноценным обновлением Siri, где некоторые функции, такие как настройка выразительности голосового помощника, будут эксклюзивом для моделей iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air.

Улучшение камер и новые режимы съемки

Прогресс в области фото и видеосъемки между линейками iPhone 13 и iPhone 17 наблюдается в следующих параметрах:

Разрешение сенсоров: вместо 12-мегапиксельных модулей в iPhone 13, базовая модель iPhone 17 имеет основную и ультраширокоугольную камеры на 48 мегапикселей каждая, а также фронтальную камеру на 18 мегапикселей (против 12 мегапикселей раньше).

Оптический зум и видео: версия iPhone 17 Pro поддерживает оптическое приближение 0,5x, 1x, 2x, 4x и 8x (против максимума 3x в iPhone 13 Pro), а также запись видео 4K Dolby Vision на частоте 120 кадров в секунду (против 60 кадров раньше).

Новые режимы: появились режим стабилизации Action mode, функция удержания объекта в центре кадра Center Stage и режим одновременной записи с передней и задней камеры Dual Capture.

Другие изменения

Среди других заметных обновлений последних 5 лет:

Спутниковая связь и обнаружение аварий: начиная с 2022 года, устройства получили возможность отправлять экстренные сообщения через спутник при отсутствии сети и автоматически вызывать помощь при ДТП.

Отказ от SIM-карт: в некоторых регионах устройства полностью перешли на технологию eSIM без физического слота.

Изменение модельного ряда: 2021 стал последним для компактных версий mini, а в 2025 году на смену модификации Plus пришла модель iPhone Air.

Базовый объем памяти вырос с 128 ГБ в 2021 году до 256 ГБ в 2025 году. В то же время базовый объем облачного хранилища iCloud остается неизменным - 5 ГБ с 2011 года.