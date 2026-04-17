От кодинга до медицины: OpenAI представила систему, которая заменит сотни ученых

15:11 17.04.2026 Пт
Компания OpenAI превратила искусственный интеллект в автономного суперагента
Ольга Завада
ИИ сможет работать на ПК вместо вас (фото: Getty Images)

OpenAI представила ИИ, который может работать на ПК в фоновом режиме, буквально имитируя действия пользователя. В то же время компания запускает узкоспециализированный ИИ-инструмент, который самостоятельно проектирует лекарства и расшифровывает сложные генетические цепочки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

ИИ будет автономно управлять ПК?

OpenAI больше не желает позиционировать себя как разработчика чат-ботов. Новое обновление - это фундамент "суперприложения", которое перебирает на себя всю рутину за монитором.

В чем суть

  • Полная автономность - ИИ-агенты работают параллельно с вами. Они "видят" экран, сами кликают на кнопки и заполняют формы в любых программах на Mac или ПК.
  • Работа в будущем - системе можно дать задание наперед. ИИ сам "проснется" через несколько дней или даже недель, чтобы выполнить нужное действие в назначенное время.
  • Собственный интерфейс - экосистема получила встроенный браузер и генератор изображений для мгновенного создания макетов и дизайнов без переключения между окнами.

Разработчики откровенно заявляют: они строят универсальную систему, которая со временем сможет полностью управлять компьютером вместо человека.

Научный прорыв: ИИ, изобретающий лекарства

Параллельно с офисными задачами, OpenAI запускает интеллект нового поколения, ориентированный на медицину и высокие технологии.

Какой функционал:

  • Поиск новых препаратов - ИИ анализирует гигантские массивы данных генома, что физически невозможно для человека, и предлагает готовые решения для фармацевтики.
  • ИИ-скептицизм - в отличие от обычных ботов, новая система обучена быть "критиком". Она указывает на слабые места в исследованиях и предупреждает об ошибочных гипотезах ученых.
  • Понимание механизмов жизни - алгоритм связывает генотипы с функциями белков, существенно ускоряя разработку лекарств

Безопасность и доступы

Из-за чрезвычайной мощности научного инструментария OpenAI ограничила доступ к функциям, касающимся вирусологии, чтобы предотвратить создание опасных биологических веществ. Полный доступ пока имеют только проверенные учреждения.

Что касается автономного управления ПК, компания продолжает тестирование, чтобы избежать ошибок при работе с личными файлами пользователя.

