ИИ станет в 2000 раз экономнее: ученые создали чип, который будет работать как мозг человека

10:19 07.04.2026 Вт
2 мин
Новые процессоры позволяют искусственному интеллекту работать быстрее и почти не потреблять энергию
aimg Ольга Завада
Новые чипы учатся думать как люди (фото: Getty Images)

Британские физики разработали новый тип компьютерного чипа, который может сделать системы ИИ в тысячи раз экономнее. Устройство обрабатывает данные непосредственно в "железе".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Interesting Engineering.

Принцип работы новых чипов

Команда из Университета Лафборо создала устройства с особой структурой - микроскопическими порами в металле (оксиде ниобия). Разработка имитирует принцип работы человеческого мозга, где сигналы передаются мгновенно через миллионы нейронных связей.

Благодаря такому построению чип способен выполнять сложные задачи без участия стандартного программного обеспечения:

  • Делать прогнозы: предсказывать развитие хаотичных событий на основе предыдущих данных.
  • Восстанавливать информацию: самостоятельно достраивать недостающие фрагменты данных.
  • Узнавать образы: мгновенно распознавать цифры и картинки на аппаратном уровне.

Во время испытаний система успешно справилась с прогнозированием "эффекта бабочки" - математической модели, где малейшая ошибка в начале приводит к непредсказуемым результатам.

Экономия энергии в 2000 раз

Главное преимущество разработки - минимальное потребление электричества. Поскольку чип не требует постоянной работы тяжелого софта, он тратит ресурсы только на физическую передачу сигнала.

Исследователи утверждают, что в некоторых задачах устройство потребляет в 2000 раз меньше энергии, чем стандартные современные методы.

"Мы показали, как можно предсказывать эволюцию сложных процессов, тратя в тысячи раз меньше энергии по сравнению с обычными решениями", - отмечают ученые.

Они убеждены, что инновационная разработка открывает путь к созданию электроники нового поколения, которая сможет делать сверхсложные расчеты в реальном времени без перегрева и огромных затрат ресурсов.

