Від кодингу до медицини: OpenAI представила систему, що замінить сотні вчених

15:11 17.04.2026 Пт
Компанія OpenAI перетворила штучний інтелект на автономного суперагента
aimg Ольга Завада
ШІ зможе працювати на ПК замість вас (фото: Getty Images)

OpenAI презентувала ШІ, що може працювати на ПК у фоновому режимі, буквально імітуючи дії користувача. Водночас компанія запускає вузькоспеціалізований ШІ-інструмент, що самостійно проєктує ліки та розшифровує складні генетичні ланцюжки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Більше цікавого: ChatGPT допоміг спланувати масове вбивство? У США розпочато розслідування проти OpenAI

ШІ автономно керуватиме ПК?

OpenAI більше не бажає позиціювати себе як розробника чат-ботів. Нове оновлення - це фундамент "супердодатка", який перебирає на себе всю рутину за монітором.

У чому суть

  • Повна автономність - ШІ-агенти працюють паралельно з вами. Вони "бачать" екран, самі клікають на кнопки та заповнюють форми у будь-яких програмах на Mac чи ПК.
  • Робота у майбутньому - системі можна дати завдання наперед. ШІ сам "прокинеться" через кілька днів або навіть тижнів, щоб виконати потрібну дію у призначений час.
  • Власний інтерфейс - екосистема отримала вбудований браузер та генератор зображень для миттєвого створення макетів і дизайнів без перемикання між вікнами.

Розробники відверто заявляють: вони будують універсальну систему, яка з часом зможе повністю керувати комп’ютером замість людини.

Науковий прорив: ШІ, що винаходить ліки

Паралельно з офісними завданнями, OpenAI запускає інтелект нового покоління, орієнтований на медицину та високі технології.

Який функціонал:

  • Пошук нових препаратів - ШІ аналізує гігантські масиви даних геному, що фізично неможливо для людини, та пропонує готові рішення для фармацевтики.
  • ШІ-скептицизм - на відміну від звичайних ботів, нова система навчена бути "критиком". Вона вказує на слабкі місця у дослідженнях та попереджає про помилкові гіпотези вчених.
  • Розуміння механізмів життя - алгоритм пов’язує генотипи з функціями білків, суттєво прискорюючи розробку ліків

Безпека та доступи

Через надзвичайну потужність наукового інструментарію OpenAI обмежила доступ до функцій, що стосуються вірусології, аби запобігти створенню небезпечних біологічних речовин. Повний доступ наразі мають лише перевірені установи.

Щодо автономного керування ПК, компанія продовжує тестування, аби уникнути помилок при роботі з особистими файлами користувача.

Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи