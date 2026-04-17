Від кодингу до медицини: OpenAI представила систему, що замінить сотні вчених

OpenAI презентувала ШІ, що може працювати на ПК у фоновому режимі, буквально імітуючи дії користувача. Водночас компанія запускає вузькоспеціалізований ШІ-інструмент, що самостійно проєктує ліки та розшифровує складні генетичні ланцюжки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

ШІ автономно керуватиме ПК?

OpenAI більше не бажає позиціювати себе як розробника чат-ботів. Нове оновлення - це фундамент "супердодатка", який перебирає на себе всю рутину за монітором.

У чому суть

- системі можна дати завдання наперед. ШІ сам "прокинеться" через кілька днів або навіть тижнів, щоб виконати потрібну дію у призначений час. Власний інтерфейс - екосистема отримала вбудований браузер та генератор зображень для миттєвого створення макетів і дизайнів без перемикання між вікнами.

- системі можна дати завдання наперед. ШІ сам "прокинеться" через кілька днів або навіть тижнів, щоб виконати потрібну дію у призначений час. Власний інтерфейс - екосистема отримала вбудований браузер та генератор зображень для миттєвого створення макетів і дизайнів без перемикання між вікнами.

Розробники відверто заявляють: вони будують універсальну систему, яка з часом зможе повністю керувати комп’ютером замість людини.

Науковий прорив: ШІ, що винаходить ліки

Паралельно з офісними завданнями, OpenAI запускає інтелект нового покоління, орієнтований на медицину та високі технології.

Який функціонал:

- Розуміння механізмів життя - алгоритм пов'язує генотипи з функціями білків, суттєво прискорюючи розробку ліків

Безпека та доступи

Через надзвичайну потужність наукового інструментарію OpenAI обмежила доступ до функцій, що стосуються вірусології, аби запобігти створенню небезпечних біологічних речовин. Повний доступ наразі мають лише перевірені установи.

Щодо автономного керування ПК, компанія продовжує тестування, аби уникнути помилок при роботі з особистими файлами користувача.