От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе

Главное:

Почему Израиль атаковал Сирию?

Чем завершился конфликт с Ираном?

Как иранские власти "зализывают раны"?

Что происходит с израильской операцией в Секторе Газа?

Возможен ли стабильный мир на Ближнем Востоке?

И месяца не прошло после окончания 12-дневной войны между Израилем и Ираном, а на Ближнем Востоке – новое обострение. 16 июля израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов на юге Сирии, а также по столице страны – Дамаску.

К таким действиям Израиль прибегнул, чтобы защитить друзов – одно из этнорелигиозных меньшинств, проживающих на севере Израиля и на юге Сирии. В воскресенье, 13 июля, из-за незначительного инцидента там начались вооруженные столкновения между друзами и местными кочевыми племенами. Последних поддержали проправительственные силы. Далее развернулись ожесточенные бои, в результате которых погибло по меньшей мере 100 человек. Хотя от друзских лидеров уже начали звучать заявления о деэскалации.

От свержения режима Асада прошло меньше года, поэтому новая власть Сирии еще не навела порядок в стране. В ходе гражданской войны по всей стране возникли десятки вооруженных групп, которые до сих пор не подчиняются центральному правительству. Одна из них, собственно, и начала столкновения с друзами.

Все эти события ставят под большой вопрос только начавшуюся нормализацию отношений Израиля и Сирии. С другой стороны, это очередная иллюстрация того, насколько хрупким является мир в регионе. Но если вынести ситуацию в Сирии за скобки, сейчас спокойствие на Ближнем Востоке ближе, чем когда-либо за последние годы. По крайней мере, хоть на некоторый период.

Выиграть битву, но не войну

В ходе 12-дневной войны Израиль, при поддержке США, одержал безоговорочную победу над Ираном, сходятся во мнении опрошенные РБК-Украина эксперты. Было уничтожено или серьезно повреждено большинство ядерных объектов Ирана. Кроме того, разгромлена шиитская "Ось сопротивления", которую выстроил Иран, чтобы продвигать свое влияние – целый ряд подконтрольных группировок на территории Сирии, Ливана и Йемена.

По словам военного эксперта из Израиля Давида Шарпа, Иран потерпел поражение, в том числе и репутационное – но это не разгром.

"Военные возможности значительно уменьшились, но это не значит, что у Ирана прямо сейчас нечем атаковать Израиль. Иран может атаковать Израиль баллистическими ракетами, может беспилотниками, и делать это относительно интенсивно. Иран проиграл лишь битву в войне, которая продолжается", – отметил изданию Давид Шарп.

Последствия израильского удара по Дамаску 16 июля (фото: Getty Images)

В то же время возникает вопрос относительно целей, которые Израиль и Соединенные Штаты ставили, но до конца не достигли в ходе войны, сказал РБК-Украина эксперт-международник, востоковед Евгений Добряк.

"Это вопрос обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе. Это и до конца не разрушенная ракетная программа Ирана, хотя она претерпела достаточно серьезные разрушения. Мы пока не видим четкой позиции Ирана о прекращении финансирования и поддержки прокси-групп ("Оси сопротивления" – ред.)", – отметил Добряк.

В конце концов, главным идеологическим столпом иранского режима пока остается уничтожение Израиля. Да и сам режим Исламской республики в Иране сохранился, хотя израильское руководство призвало иранское население к свержению власти.

В определенной степени сдерживающим фактором здесь выступили Штаты. Сразу после удара по подземным ядерным объектам Ирана президент США Дональд Трамп заявил об окончании войны.

Иран зализывает раны

В ходе войны Израиль уничтожил значительную часть военного командования Ирана, но не атаковал политическое руководство. Оно понесло репутационные потери, но риски для режима внутри страны минимальны, сказал РБК-Украина иранский политолог, проживающий в Берлине, Амир Чахаки. Хотя, отчужденность власти и народа все больше растет.

Несмотря на то, что "уничтожение сионистского режима" является одним из столпов иранской внешней политики, население страны эта проблема мало волнует. По словам Чахаки, среди части радикально настроенного населения уничтожение военной верхушки было воспринято даже положительно – как прелюдия к смене режима. Но в целом иранцы были больше озабочены сохранением собственной жизни и благосостояния.

По мнению Чахаки, Израиль совершил стратегическую ошибку, обращаясь к иранскому народу с призывом свергнуть власть. В частности, его апелляции к историческому наследию и упоминание Кира Великого встретили с непониманием, учитывая гордый менталитет иранцев. Также в ходе израильских ударов погибли и гражданские.

"Когда идет война, вы убиваете военных руководителей и призываете к свержению власти, то таким образом вы даете аргументы силам безопасности, чтобы о любом движении говорить – они от Нетаньяху", – сказал изданию Чахаки.

В то же время иранское руководство прилагает усилия, чтобы поправить свое международное положение. Для этого оно возобновило переговоры с США по ядерной программе. Следует напомнить, что они продолжались и до ударов Израиля, но в ходе войны стали на паузу.

Анонимный представитель администрации Трампа заявил Washington Post, что Иран готов к соглашению по ядерной программе, несмотря на предыдущие атаки США и Израиля.

Источники издания War on the Rocks отмечают, что Тегеран готов вернуться к уровню обогащения урана, предусмотренному соглашением 2015 года – на уровне 3,67% для гражданских целей, при условии снятия санкций и внедрения усиленного мониторинга МАГАТЭ.

Проблема в том, что в свое время именно Трамп вышел из этого соглашения, называя его плохим. Соответственно, на этот раз президенту США придется объяснять, почему он согласится на такие условия. Поэтому администрация Трампа настаивает на "нулевом обогащении" урана Ираном как неотъемлемом условии соглашения. А это является красной линией уже для Ирана.

Специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отметил, что переговоры могут состояться "очень скоро, в течение следующей недели или около того". В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к переговорам, но только при условии гарантий, что новые атаки не повторятся.

По словам Амира Чахаки, Иран понимает, в каком уязвимом положении находится, и поэтому готов идти на сделку, но существуют нюансы внутри страны.

"Иран ищет путь как-то красиво принять условия Америки, чтобы каким-то образом объяснить это ультраправым в Иране. Они являются меньшинством, но есть где-то 15-20% иранцев, которые хотели видеть триумф Хаменеи (Верховного лидера Ирана - ред.), как раньше, когда Иран придерживался стратегии порогового государства", – сказал Амир Чахаки.

Эта стратегия предполагает, что Иран не создавал ядерное оружие, но постоянно держал эту опцию "на столе", чтобы получать для себя те или иные бонусы на международной арене.

Исчезла ли угроза со стороны Ирана

"Сегодня Иран вряд ли по собственной инициативе захочет нанести неожиданный удар по Израилю. То есть это исключать нельзя, но это было бы явно не по военной логике. Среди прочего потому, что Иран подвергся тяжелому удару, его ПВО оказалась абсолютно несостоятельной против израильской авиации", –отметил Давид Шарп.

По его словам, Ирану сейчас нужно восстановить свои оборонительные возможности, и при этом еще и исправить ошибки, из-за которых противовоздушная оборона оказалась неэффективной. Это долговременная и дорогостоящая задача, а главное – не совсем понятно, как именно нужно исправлять уязвимости ПВО. Давид Шарп предполагает, что Иран может взять тактическую паузу в противостоянии с Израилем, например, до конца каденции Трампа.

Иранские военные на параде (фото: Getty Images)

Дополнительным сдерживающим фактором для Ирана является ослабление союзных Ирану организаций в Ливане, Ираке и Йемене. Еще в прошлом году Израиль уничтожил руководство и значительную часть военного потенциала Хезболлы и ХАМАС. Кроме того, в Сирии упал ориентированный на Иран режим Башара Асада. Сейчас хоть какая-то опасность существует разве что со стороны йеменских хуситов, которые время от времени запускают ракеты по Израилю. Вероятно, угроза с этого направления будет актуальной и в дальнейшем.

Кроме того, хуситы атакуют суда, проходящие через Красное море, а это создает трудности для международной торговли. Впрочем, это проблема не только Израиля, поэтому для ее решения возможно привлечь другие страны.

Вместе с тем, не стоит исключать, что Иран попытается организовать теракты против граждан или дипломатических учреждений Израиля в других странах. Такое уже случалось в прошлом. Следует вспомнить подрыв Израильского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994-м или подрыв автобуса с израильскими туристами в Болгарии в 2012-м.

В этой ситуации все зависит от подхода, который выберет Израиль в отношении Ирана. В Иерусалиме готовы к возобновлению ударов, однако, вероятно, прибегнут к таким шагам, когда восстановление иранской ракетной и ядерной программ снова значительно продвинется.

"Судя по всему, Израиль по мелочам не будет размениваться, чтобы атаковать Иран за какую-то мелкую попытку. Иран это не ХАМАС и не "Хезболла", когда можно на ежедневной основе ликвидировать их боевиков", – сказал Шарп.

Кроме того, у Израиля есть ряд других задач. К примеру, нужно восстановить собственные разведывательные возможности внутри Ирана, ведь в ходе 12-дневной войны часть израильской сети была "засвечена".

Расширение "соглашений Авраама"

Помочь Израилю в сдерживании иранского влияния мог бы альянс с другими странами Ближнего Востока. Шаг в этом направлении был сделан еще во время первой каденции Трампа и при его активном посредничестве. В 2020 году Израиль подписал серию двусторонних соглашений о нормализации отношений с Объединенными арабскими эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Договоренности получили название "соглашений Авраама" в честь библейского патриарха, который считается общим прародителем иудеев, христиан и мусульман. Название отражает идею исторического и духовного единства между этими народами и стремление к миру.

Арабских соседей Ирана, так же как Израиль, давно беспокоит его ядерная программа, соответственно, в ходе 12-дневной войны они не стали на сторону Тегерана.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар (фото: Getty images)

"В принципе, непублично арабские страны были очень заинтересованы в том, чтобы с одной стороны была разрушена ядерная программа Ирана, а с другой стороны, чтобы были достаточно серьезно ослаблены иранские прокси-группы в регионе", – сказал РБК-Украина Евгений Добряк.

Поэтому речь идет о расширении "соглашений Авраама" на еще несколько стран.

"Если это удастся, это полностью изменит карту Ближнего Востока и изменит положение Израиля на Ближнем Востоке. Если этот процесс пойдет, Израиль будет окружен – если не дружественными, то точно не враждебными странами", –сказал в интервью РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Ближе всего к этому до недавнего времени была Сирия. После падения режима Башара Асада новая власть страны прилагает усилия, чтобы вывести страну из международной изоляции, а нынешний президент Сирии Ахмед Аш-Шараа ведет коммуникацию с целым рядом региональных лидеров, и среди них – с Израилем. Однако нынешняя эскалация из-за проблемы с друзами, вероятно, притормозит переговоры.

Нормализация отношений Израиля с Ливаном также непроста. Прежде всего, потому что в политической системе страны важную роль играет проиранская группировка "Хезболла". Это не только военизированная организация, но и политическая партия, опирающаяся на шиитскую общину Ливана.

Наконец, есть перспективы установления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией – одной из крупнейших экономических сил региона. Эскалация с Сирией также негативно повлияет на этот трек, но определяющей для Саудовской Аравии является другая проблема.

"Общение между саудитами и израильтянами достаточно продуктивное и уже давнее, но формализовать вопрос немножко сложно, потому что одно из требований Саудовской Аравии для того, чтобы она присоединилась к "соглашениям Авраама" и создала в регионе зону стабильности и устойчивого развития, – это, конечно, решение палестинского вопроса", – сказал изданию Добряк.

Борьба за Газу

Начиная с конца 2023 года, Израиль ведет боевые действия в Секторе Газа. Операция там началась в ответ на теракт боевиков ХАМАС против еврейского государства и захват заложников. За это время удалось уничтожить большинство военных лидеров группировки и значительную часть боевиков. Вместе с тем, ХАМАС до конца не разгромлен.

Руководство Израиля ставит перед собой цель – ХАМАС не должен присутствовать в Секторе Газа как организованная военная структура. При этих условиях Израиль даже готов пойти на определенный компромисс.

"С нашей точки зрения есть две задачи, которые не менялись после того, как мы начали эту операцию – освобождение всех заложников и прекращение власти ХАМАС в Секторе Газа. Если удастся договориться по этим двум пунктам – то в принципе мы готовы на сделку при условии, что ХАМАС не будет контролировать Сектор Газа и что Сектор Газа не будет представлять угрозы для Израиля", –сказал изданию посол Михаэль Бродский.

Со своей стороны, ХАМАС готовы отказаться от политической власти, но ключевым для группировки является сохранение именно военной мощи. Поэтому на почетную капитуляцию – с разоружением боевого и эмиграцией политического крыла – ХАМАС не готов пойти. Фактически, по этому поводу сейчас продолжаются переговоры в Катаре при посредничестве США. Однако прогресс в них минимальный. ХАМАС довольно успешно использует свой единственный козырь – боевики все еще удерживают около 20 живых израильских заложников.

"Убедить ХАМАС в том, что ему стоит пойти хотя бы на почетную капитуляцию, могут только активные действия и готовность идти до конца (относительно разгрома группировки – ред.). Или мы столкнемся с чем-то неожиданным", – отметил изданию Шарп.

Но пока эксперт не видит такой готовности со стороны израильского правительства. Среди прочего, здесь большую роль играет уже упомянутый вопрос заложников. Далеко не все израильское общество поддерживает идею взять Сектор Газа под полный контроль, даже временно. Кроме того, правящая парламентская коалиция довольно разношерстная и может в любой момент развалиться.

Армия Израиля вблизи Сектора Газа (фото: Getty images)

Ко всему, в части израильского общества распространено мнение, что премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху невыгодно окончание истории с ХАМАС, ведь после этого ему придется нести ответственность за провал 7 октября, который привел к самому массовому теракту в истории Израиля, а также отбиваться в суде от целого ряда коррупционных дел.

В конце концов, до сих пор нет четкого ответа – что делать с Сектором Газа после уничтожения боевого крыла ХАМАС – не только в Секторе Газа, но и на другой палестинской территории – Западном берегу реки Иордан, где сохраняется власть достаточно лояльной к Израилю Палестинской национальной администрации. Даже среди местного населения далеко не все довольны ПНА.

Так, 6 июля группа из пяти ведущих шейхов района Хеврон направила правительству Израиля письмо, в котором выразила желание отделиться от Палестинской автономии и создать в Хевроне эмират и присоединиться к "соглашениям Авраама". Практическая реализация этого плана еще не началась, но в таком случае может возникнуть целый ряд новых проблем.

"Здесь очень много сложных вопросов. Будет ли это выгодно, или не будет это выгодно, возможно, создание какого-то эмирата под контролем Израиля, как они предлагают, возможно, это как-то бы стабилизировало ситуацию, но есть много сил, которые будут выступать против этого – и внутренних, и внешних", – отметил Евгений Добряк.

Дополнительный импульс переговорам с ХАМАС могут предоставить США, конечно, с определенными ограничениями.

"Во-первых, Штаты могут дать понять ХАМАС, что Израиль имеет зеленый свет действовать дальше. Соединенные Штаты могут надавить на Катар, который является важным инструментом влияния на ХАМАС. Он в определенной степени спонсор ХАМАС. В Катаре находятся главы ХАМАС и так далее", – сказал изданию Шарп.

Впрочем, с Катаром тоже не все так просто. Этот эмират и сам имеет рычаги влияния на американский политикум – через бизнес-связи с окружением президента США.

***

В общем, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке напоминает карточный домик. Недавно построенный, он будто бы держится, но внутри есть много точек напряжения, каждая из которых в конце концов может привести к обвалу всей конструкции. Не говоря уже о внешних силах, которые постоянно вносят хаос.

Ситуацию в значительной степени спасает то, что большинство лидеров региона привыкли действовать в таких условиях в течение десятилетий, а это так или иначе развивает навыки гибкости. Открытая вооруженная конфронтация там, где это возможно, и подковерные дипломатические игры в других случаях раньше позволяли не допускать выхода ситуации из-под контроля. Это касается и Израиля, и Ирана, и арабских стран. В то же время события в регионе развиваются очень динамично, поэтому новые конфликты, наверное, неизбежны.

При написании материала использовались заявления израильских и иранских политиков, публикации Washington Post, War on the Rocks, CNN, Times of Israel, Tehran Times, Al-Monitor, комментарии Михаэля Бродского, Давида Шарпа, Амира Чахаки и Евгения Добряка.