Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше

Ровно год назад, 7 октября 2023-го, террористическая группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль. Какие последствия это повлекло для Израиля, для ХАМАС и для всего Ближнего Востока – в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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7 октября прошлого года ХАМАС совершил самое массовое террористическое нападение на Израиль, во время которого было убито более 1200 человек. Эта атака против еврейского государства взбудоражила большие изменения как в самом Израиле, так и на всем Ближнем Востоке. Более того, последствия этих событий отзываются и сейчас и могут привести к масштабной войне в регионе.

Ответственность за провал отложена

Из всего израильского высшего руководства в отставку подал только глава военной разведки Аарон Халива. Все остальные, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, остаются на своих должностях. Пока что ответственности за провал 7 октября никто не понес, несмотря на многочисленные призывы к этому.

"Если бы все происходило в Японии, то все это руководство осуществило бы харакири. Если не физически, то по крайней мере политически. Если бы это была Великобритания, то в этот же вечер 7 октября 2023 г. все бы дружно ушли в отставку. В других странах другая политическая культура В Израиле они неофициально попросили кредит доверия у общества. Общество на первом этапе готово было дать кредит доверия, чтобы они исправили эти недостатки",– отмечает в комментарии РБК-Украина политолог, профессор Университета Бар-Илан (Израиль) Зеев Ханин.

По его словам, в обществе есть запрос на расследование действий властей накануне и в ходе атаки 7 октября. Однако имеются и разногласия: заняться ли расследованием сейчас, или отложить расследование на потом и "дать Нетаньяху воевать".

"Но в либерально-демократической стране люди должны понимать, что это аванс, а не окончательная индульгенция", – говорит Ханин.

Операция в Газе и маневрирование "между капельками"

Действия израильского правительства в ответ на атаку 7 октября были жесткими. Израиль провел операцию против ХАМАС, несмотря на предостережения Европы и США о том, как применять силу к террористам.

С одной стороны, в секторе Газа боевой потенциал ХАМАС был практически уничтожен, говорит израильский военный эксперт Игаль Левин.

"ХАМАС сегодня не представляет той угрозы, какой он был до 7 октября прошлого года. Сектор Газа разрушен, там находятся израильские военные базы, он разделен на две части, строится инфраструктура. То есть ХАМАС фактически откатился на десятки лет назад, превратившись снова в обычную террористическую организацию, которая может заниматься обычным терроризмом – из мини-армии со своим маленьким государством", – говорит военный эксперт.

Израильские военные в секторе Газа (фото: Getty Images)

Операция против ХАМАС проходила осторожно и плавно, ведь рядом с террористами в Секторе Газа проживает более миллиона мирных жителей.

Также ХАМАС захватил более 250 израильских заложников. Часть из них удалось освободить. Часть ХАМАС уже убил. Относительно остальных – остается надежда на спасение.

Это проблема, которая до сих пор раздражает израильское общество. Выяснилось, что обе заявленные целые операции в Газе – разгромить ХАМАС и освободить заложников – будет сложно реализовать. Основная линия раскола:

или добивать террористов, несмотря на риск гибели заложников;

идти ли на некоторое перемирие с освобождением заложников и уже после этого добивать ХАМАС.

В начале сентября по всему Израилю прокатились массовые протесты, инициированные семьями заложников. Непосредственным поводом для протестов стало убийство ХАМАСом шестерых израильских пленников. Их тела обнаружили в тоннеле под городом Рафах на юге Сектора Газа. По словам представителей Армии обороны Израиля, заложников убили незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты.

Фактор заложников также был важен, когда речь шла о масштабах операции в Газе. Террористы их использовали как разменную карту, чтобы через перемирие получить передышку, восстановить силы.

"Заложники – для них последний живой щит, ничего другого у них из козырей не осталось. Поэтому, в общем-то, они старательно тянут время в надежде на то, что откроются новые фронты, вот будет масштабная война в Ливане, она вот началась, что нападет Иран уже масштабнее, что удастся разжечь очередную интифаду – так сказать, восстание на Западном берегу реки Иордан", – говорит Ханин.

В этой истории не последнюю роль играет международное сообщество. Еще совсем недавно казалось, что Запад во главе с США намерен заставить Израиль в очередной раз примириться с ХАМАС. В первую очередь, нынешней администрации демократов в Белом доме не нужно, чтобы хотя бы до выборов на Ближнем Востоке начиналась масштабная война, ведь это раскалывает электорат кандидатки в президенты США Камалы Харрис.

США, Катар и Египет пытались стать посредниками между Израилем и ХАМАС по поводу по крайней мере временного прекращения израильской военной операции в Секторе Газа. Особенно активно переговоры велись в августе.

Но с начала августа Ближний Восток снова на грани масштабной войны. 31 июля, в ответ на очередную атаку, Израиль ликвидировал в Бейруте одного из лидеров "Хезболлы" Фуада Шукра, а в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Хания. В ответ на атаки Иран пригрозил отплатить Израилю, однако неофициально сообщил, что его удержит от атаки только соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Впрочем, переговоры и на этот раз зашли в тупик.

Перехват инициативы

С началом осени Израиль перехватил инициативу. Теперь – по поводу "Хезболлы", которая с октября прошлого года наносит массированные удары по Израилю с юга Ливана.

Израиль по-прежнему осуществлял авиаудары по военным целям группировки, но теперь они стали более массовыми. Израилю удалось ликвидировать руководство "Хезболлы" и парализовать ее систему связи подрывом пейджеров. Наконец, началась наземная операция против "Хезболлы". Также через несколько дней был нанесен масштабный удар по инфраструктуре хуситов в Йемене – еще одному союзнику Ирана, который время от времени атаковал Израиль ракетами и дронами.

"Сейчас, как вы видите, в израильском руководстве принято решение вернуться к прежнему подходу, который много лет оно исповедовало – о том, что действия должны быть не реактивны, а проактивны. То есть нужно не реагировать на то, что мы имеем, а инициировать процесс", – говорит Ханин.

Израильские военные на границе с Ливаном (фото: Getty Images)

К такому шагу готовились давно и операция на юге Ливана тщательно выверена. Ее цель – уничтожить инфраструктуру обстрелов "Хезболлы", чтобы в свои дома могли вернуться израильские беженцы, говорит Левин.

"В 2006 году война была импульсивной реакцией. Тогда похитили израильского солдата в Газе и затем взорвали патруль и похитили тела погибших на Ливанской границе. Сейчас подготовка к операции в Ливане шла весь год. Готовилась почва для нее. И не просто так израильская армия недавно обнародовала данные, что уже несколько месяцев израильские войска заходили на территорию Ливана", – отмечает эксперт.

На этом фоне активизировался и главный спонсор террористов Иран. В ночь на 2 октября он совершил массированную ракетную атаку против Израиля.

Тактика или стратегия

По словам Левина, до сих пор неясно, каковы перспективы операции после разгрома Хезболлы – планируется ли немедленный уход или сохранение израильского присутствия, чтобы угроза не возникла снова. В конце концов даже в самом Израиле операцию называют Третьей ливанской войной. РБК-Украина подробно писало , чем закончились две предыдущие.

По итогам первой Ливанской войны на месте террористов "Организации освобождения Палестины" предстала еще более опасная "Хезболла". По итогам второй ливанской эта группировка только усилилась, сумев показать, что может давать отпор Израилю и таким образом привлечь новые ресурсы от Ирана и других спонсоров.

Тель-Авив. Люди прячутся в хранилище во время ракетной атаки Ирана (фото: Getty Images)

Так же нет ясности, что будет дальше с Сектором Газа.

"Израильские власти или не имеют ответа или имеют ответ, но он пока не публичен и он все еще обсуждается с партнерами", – говорит аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Поэтому возникает вопрос, стоящий за действиями Израиля – решение временных тактических проблем или расчет на стратегическую победу.

"С самого начала этой войны было понятно, что политическое будущее Беньямина Нетаньяху зависит лишь от того, как он закончит эту войну. Если он закончит ее с картинкой победы, то еще много лет будет возглавлять израильское правительство. Если окончит эту войну так, не очень, с кислым привкусом, то пойдет совсем другая история", – сказал в интервью Youtube-канала РБК-Украина главный редактор "Лучшего радио" (Израиль) Цви Зильбер.

"Если возьмем рейтинг Нетаньяху, он поднялся до 37% после удачных операций в Ливане. Конечно, на уровне вот этой эйфории. Это понятно, что не навсегда, на этом этапе это рост почти в полтора раза. Но в общем его рейтинг – это примерно 20-25 процентов в обществе. Мировая практика показывает, что с таким рейтингом нельзя ни начинать войну, ни заканчивать. Что и происходит.", – считает Ханин.

В краткосрочной перспективе Израиль действительно может решить вопрос "Хезболлы" и обстрелов своей территории. Проблема с ХАМАСом, по крайней мере, на несколько лет также решена. Если начнется широкомасштабная война с Ираном, Израиль может нанести врагу серьезный вред.

Однако на территории Ливана остается мощная шиитская община, являющаяся сейчас ресурсной базой для новых боевиков. В секторе Газа остается более миллиона палестинцев. Итак, возникает вопрос, что делать Израилю, когда подрастет следующее поколение, которое террористы начнут вербовать в свои ряды. И способен ли он найти среди палестинцев Газы и ливанских шиитов лидеров, которые смогут обеспечить стабильность.

Факторы слабости и силы Израиля

В затяжных войнах выигрывает не столько военная машина, сколько экономика и общество. Это ярко проявилось в ходе войны России против Украины. И это тоже актуально для Израиля. И здесь тенденции разные.

28 сентября Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени, с A2 в Baa1, а также оставляет негативный прогноз. Причиной такого решения стало значительное повышение геополитического риска с негативными материальными последствиями для кредитной способности Израиля. Это означает, что Израилю будет все труднее ссужать средства на мировых рынках. Это уже третье понижение рейтинга с октября прошлого года. В Moody's считают, что в долгосрочной перспективе экономика Израиля будет ослаблена военным конфликтом больше, чем предполагалось ранее.

Прежде всего, вырос оборонный бюджет. Также увеличились косвенные расходы, например, на содержание примерно 60 тысяч перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома на севере Израиля. Сюда также следует добавить изъятие из экономики части рабочей силы – мужчин и женщин, которые были мобилизованы. В то же время практически исчезли доходы Израиля от туризма – около 5 млрд. дол. США.

В июле Банк Израиля (аналог Национального банка Украины – ред.) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта на 2024 год до 1,5% по сравнению с прогнозом в 2% в апреле прошлого года. В 2025 году Банк Израиля ожидает, что экономика вырастет на 4,2%, но это зависит от того, как будет развиваться ситуация в регионе.

Уничтоженные здания на севере Израиля (фото: Getty Images)

Опрос, проведенный исследовательской компанией "Си. Ай. Мэйда Шивуки" в июле этого года показал, что около 45% израильских евреев задаются вопросом о том, не пора ли иммигрировать из Израиля. Конечно, это не рекордные показатели. Хуже была ситуация в 2012 году, когда более половины, 54%, в то время подумывали о выезде из страны.

Среди евреев 61% заявили, что Израиль – самое безопасное место для еврейского народа. В 2012 году таких было всего 13%.

Однако среди причин, по которым они выехали бы из Израиля, на первое место вышел экономический фактор. Но по сравнению с показателями 2012 г. экономическая мотивация выезда ослабла: на трудности финансового характера как на основную причину указали только 43% опрошенных по сравнению с 55% в 2012 году. С другой стороны, ситуация с безопасностью как мотив в этот раз была названа почти четвертью опрошенных 24%, и это втрое больше, чем в 2012 г.

Еще один неприятный момент для Израиля – это отношение других стран. Если в США пока удается сохранить поддержку Израиля, то по странам Европы все не столь однозначно. На фоне израильской операции в Газе европейские и американские университеты всколыхнули массовые пропалестинские протесты лево настроенной молодежи. В ЕС уже сейчас часть истеблишмента имеет такие же взгляды. Окончательно свое антиизраильское нутро показала и Россия. Это очень тревожные звоночки.

С другой стороны, в известной степени израильскую экономику спасают США, выделяя военную и финансовую помощь, равно как Украине. Однако США входят в период политической турбулентности. К тому же, кандидат в президенты США Камала Харрис очень неоднозначно относится к Израилю, по меньшей мере, симпатизируя палестинцам. Поэтому здесь сохраняется неопределенность.

Но, несмотря на все, ситуация в которой оказался Израиль, не критична. Сейчас страна не находится в кольце врагов, как это было во время войн 1967 и 1973 годов. Израиль остается технологической и военной супердержавой региона. Значительная часть мирового сообщества на стороне Израиля.

«В этом смысле мы можем говорить, что безопасность государства Израиль обеспечена не только мотивацией израильтян и тем, что мы называем национальной устойчивостью, не только военным потенциалом. В случае правильного политического решения он может быть использован. И тогда мало никому не покажется", - резюмирует Ханин.

При написании материала использовались комментарии военного эксперта Игаля Левина, профессора Университета Бар-Илан Зеева Ханина, главного редактора "Лучшего радио" Цви Зильбера и аналитика Украинского института будущего Илии Кусы.