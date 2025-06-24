Трамп остановил войну? Как завершился конфликт между Ираном и Израилем

При посредничестве Дональда Трампа Израиль и Иран постепенно уменьшают градус противостояния после 12 дней взаимных обстрелов и входят в режим перемирия.

РБК-Украина рассказывает, благодаря чему конфликт пошел на спад и решил ли он проблему иранской ядерной программы.

Главное:

Чем закончились обмены ударами между Израилем и Ираном?

Как Трамп пытается играть роль миротворца между Иерусалимом и Тегераном?

Исчезла ли угроза для Израиля?

Трамп всех помирил?

Очередной раунд эскалации между Израилем и Ираном, похоже, подходит к концу. Более 10 дней израильские военно-воздушные силы атаковали объекты иранской ядерной и ракетной программ, а также военное руководство противника, но так и не смогли самостоятельно уничтожить всю ядерную инфраструктуру. На помощь пришли Штаты, нанеся удары по наиболее защищенному комплексу – Фордо – специальными бункерными бомбами.

В ответ на атаку Иран нанес ограниченный удар по американским базам в Катаре и Ираке. Однако ответа на него со стороны США уже не было. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана "слабым", а впоследствии заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной", – добавил президент США.

Впоследствии это подтвердили другие вовлеченные в противостояние стороны. Так, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Иерусалим согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном и что все цели операции достигнуты.

"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, ЦАХАЛ установил полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанес тяжелый удар по военному командованию и уничтожил десятки ключевых правительственных объектов Ирана", – говорится в заявлении израильского правительства.

В свою очередь месседжи из Ирана противоречивы. Тегеран открыто не комментировал заявления Трампа, однако неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что страна согласилась на прекращение огня.

По данным CNN, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провели переговоры с иранскими представителями – по прямым и косвенным каналам.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил CNN, что Тегеран не получал никаких официальных предложений о прекращении огня. Чиновник также назвал заявления США и Израиля о перемирии "обманом", направленным на оправдание дальнейших атак, а Иран "продолжит борьбу, пока не будет достигнуто справедливое решение".

Утренний эксцесс

Уже утром 24 июня Иран нанес очередной, однако ограниченный удар по Израилю. Пока непонятно, почему именно Иран сорвал перемирие. Более того, транслируются противоречивые месседжи по этому поводу, сказал РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"То ли это была эмоциональная реакция на насмешки Трампа по поводу того, что иранцы испугались и предупредили об их обстреле американской базы. Или какие-то внутренние разногласия, потому что у них не было сформировано какой-то четкой версии обстрела. Первая реакция иранцев – мы не запускали, ничего не было. Затем государственное телевидение комментирует это – мы таки запускали, но запускали в ответ на нарушение Израилем перемирия", – сказал изданию Данилов.

В ответ на утреннюю атаку Минобороны Израиля поручило ЦАХАЛу нанести удары по "объектам режима", однако в ситуацию снова вмешался Трамп. Выступая перед представителями СМИ перед поездкой на саммит НАТО в Гааге, он выразил недовольство Израилем и Ираном, подчеркнув, что особенно разочарован действиями Израиля. Он также отметил, что ядерный потенциал Ирана "исчерпан", и Тегеран не сможет возродить свою ядерную программу.

Трамп также оперативно позвонил Нетаньяху, после чего прекращение огня снова начало действовать. Однако завершится ли нынешний этап противостояния на такой ноте – открытый вопрос. Очевидно, Трамп и в дальнейшем будет оставаться сдерживающим фактором. Причем не только для Ирана, но и для Израиля. Среди прочего, президент США заявил, что не хотел бы смены режима в Иране, о чем заявляли в Израиле, потому что это может привести к "хаосу". Однако выход ситуации из-под контроля таки возможен.

Иран избит, но не до конца

После израильской операции проблем у Ирана все больше, как на международной арене, так и внутри страны.

"Иран проиграл. Он за 12 дней потерял значительную часть своего ядерного комплекса. И, что не менее, а может и более важно, военных возможностей, политических, силовых возможностей. Режим удержался и сохранил управляемость. Но вот именно теперь, после окончания, если оно будет, он столкнется с настоящими вызовами внутри страны", – отметил РБК-Украина Данилов.

Эксперт подчеркнул, что теперь Иран будет зализывать раны и восстанавливать свои ресурсы. В то же время асимметричные ответы Израиля, например, теракты или атаки иранских прокси-клиентов могут принести Тегерану больше хлопот, чем пользы.

"Теракт выигрышный тогда, когда организатор не наказан. Это асимметричное оружие. А когда ты после теракта можешь разбомбить штаб-квартиру организатора, то есть Корпуса (стражей исламской революции - ред.), то теракт теряет свое оперативное преимущество. Поэтому теракты могут быть, но это будет опять-таки контрпродуктивно для иранцев", – резюмировал Данилов.

Вместе с тем, Иран переместил примерно 400 кг урана и другое оборудование из Фордо перед американскими ударами. Об этом сообщили The New York Times два израильских официальных источника и Reuters – иранский источник.

Спутниковые снимки от Maxar за 19-20 июня показали логистическую активность, в частности 16 грузовиков и тяжелую технику у входа на объект, что может указывать на перемещение материалов. Пока неизвестно, где этот уран и оборудование для его дальнейшего обогащения. А это создает дополнительные риски для Израиля и поводы для возобновления конфликта.