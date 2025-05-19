От "дворца в небе" до мем-коинов. Почему Трампа все чаще обвиняют в коррупции

От американских чиновников все привыкли слышать о необходимости борьбы с коррупцией. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом все больше говорят о топ-коррупции в самих США.

РБК-Украина рассказывает о наиболее показательных коррупционных скандалах с участием Трампа и его окружения.

Главное:

Как можно оформить "летающий дворец" для Трампа, чтобы он не считался взяткой?

Почему с помощью сообщений в США можно заработать на фондовых рынках?

Сколько Трампу принес запуск собственной криптовалюты?

Катарский Боинг

На прошлой неделе Дональд Трамп совершил турне по странам Ближнего Востока. Накануне стало известно о шикарном подарке, который американскому президенту делает Катар – люксовый самолет Boeing 747-8, стоимостью 400 млн долларов, модернизированный как "летающий дворец". Планируется, чтобы президент США использовал его как борт номер один – официальный президентский авиалайнер.

Это вызвало целую волну критики в адрес Трампа, и от его оппонентов из Демократической партии, и даже от союзников-республиканцев. Такой ценный самолет для личных нужд Трампа можно воспринять как взятку. Его стоимость в 100 раз больше совокупной стоимости всех подарков американским президентам, сделанных за последнюю четверть века.

Впоследствии на фоне скандала власти Катара отрицали, что речь идет о подарке. Все планируется оформить через межправительственное соглашение. Формально, Трамп имеет оправдание, почему ему нужен катарский самолет. Компания Boeing задерживает поставки новых бортов, заказанных ранее. Старые же, на которых Трамп летает сейчас, были закуплены в начале 90-х годов.

В заметке в Truth Social Трамп написал: "Boeing 747 передается ВВС/Министерству обороны США, а НЕ МНЕ! Это подарок от нации, Катара, которую мы успешно защищали в течение многих лет. Он будет использоваться нашим правительством как временный самолет Air Force One, пока не прибудут наши новые Boeing".

Но даже если "подарок" должным образом оформят, самолет может быть уязвимым в плане кибербезопасности и прослушивания разговоров Трампа.

Илон Маск и DOGE

Илон Маск – миллиардер и владелец компаний SpaceX, Tesla и Starlink – в администрации Трампа возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). На должности он проводит оценку работы государственных органов, в частности, NASA – Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. На практике это означает конфликт интересов и возможность влиять на работу NASA для собственной выгоды, ведь принадлежащая ему SpaceX заключила несколько контрактов с управлением.

Также Маск открыто использует свою близость к президенту США, чтобы продвигать увеличение расходов на космическую сферу, что на практике означает новые контракты для SpaceX. При этом в рамках DOGE сотрудники Маска получили доступ к конфиденциальной информации и данным о конкурентах SpaceX. Это дает компании ряд конкурентных преимуществ и облегчает получение государственных контрактов.

Еще одна показательная история касается Федерального авиационного управления США (FAA). Как отмечает The New York Times, в марте, при участии временно привлеченных сотрудников SpaceX, FAA позволило повысить лимит запусков ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал с 50 до 120 в год.

Использование конфиденциальной информации

9 апреля утром, за несколько минут до открытия фондового рынка Трамп написал в соцсети Truth Social призыв: "ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!".

Такое сообщение дало повод обвинять президента США в инсайдерской торговле. Через несколько часов после сообщения Трамп заявил, что отменяет недавно введенные тарифы на импортные товары для всех стран, кроме Китая. Это вызвало стремительный рост фондовых рынков, которые до того падали. Акции ведущих компаний после заявления выросли более чем на 9%. Кроме того, доходность американских гособлигаций, которая ранее росла из-за опасений экономического спада в результате торговой войны, начала снижаться.

Такая комбинация позволила всем, кто прислушался к призыву Трампа заработать фактически "из воздуха" колоссальные суммы.

После этих событий Сенатор США Адам Шифф призвал Конгресс расследовать, занимался ли Трамп инсайдерской торговлей. Этот термин означает использование закрытой информации, которая может повлиять на фондовые, чтобы получить прибыль. В США инсайдерская торговля является уголовным преступлением и предусматривает до 7 лет заключения. Тем более, что в данном случае речь может идти даже не об инсайдерской торговле как таковой, предусматривающей доступ к информации, а о чем-то еще более вопиющем. Ведь Трамп имеет не просто информацию, а полномочия своими действиями колоссально влиять на американские и мировые рынки – поэтому одновременно может сам и менять правила игры, и зарабатывать на этом.

Мем-коины TRUMP и MELANIA

17 января, перед собственной инаугурацией, Трамп и его жена запустили собственные мем-коины TRUMP и MELANIA – криптовалюты, которые, по сути, созданы ради шутки и не имеют за собой фундаментальной ценности.

Всего был создан один миллиард монет, из которых 800 миллионов остаются в собственности компании, принадлежащей Трампу, а 200 миллионов были размещены для свободной продажи.

Из-за ажиотажа вокруг инаугурации Трампа курс его мем-коина взлетел до 77 долларов за монету, а полная капитализация криптовалюты превысила 62 миллиарда долларов. Но со временем цена монеты упала примерно на 85%. По данным The New York Times, более 813 тысяч инвесторов потеряли более 2 миллиардов долларов, тогда как семья и партнеры президента США получили 100 миллионов долларов только на комиссиях от операций.

Однако, формально Трампу нельзя предъявить обвинения в злоупотреблении служебным положением в отношении мем-коинов. Они были запущены до инаугурации, то есть тогда, когда Трамп еще не занимал официальной должности. Однако сейчас, имея возможность лично регулировать крипторынок, там может опять же наживаться на его будущих падениях или взлетах.

Уиткофф и Россия

Спецпредставитель Трампа по РФ Стивен Уиткофф отмечается четкой позицией в поддержку Москвы, что прямо влияет на переговоры о завершении российско-украинской войны. Но кроме чисто идеологических аспектов в его действиях, есть ряд фактов, которые могут свидетельствовать и о материальной заинтересованности в сотрудничестве с Россией.

Компании Уиткоффа реализуют ряд проектов с миллиардером Леном (Леонидом) Блаватником. Он заработал свое состояние в 90-х во время приватизации в РФ. Поэтому имеет бизнес-связи с российскими олигархами, в частности с Виктором Вексельбергом и Михаилом Фридманом. К слову, с 2023 года Блаватник находится под санкциями Украины.

Уиткофф также несколько раз неформально встречался с эмиссаром Путина Кириллом Дмитриевым, в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Особенно показательной была именно их встреча в США 11 апреля. Игнорируя стандартные протоколы безопасности, Уиткофф пригласил Дмитриева к себе домой на ужин, накануне официальной встречи в Белом доме.

Как сообщает Reuters, это вызвало тревогу в Белом доме и Государственном департаменте. Официальные лица США должны воздерживаться от приемов дома официальных лиц из России, которые имеют разведывательные возможности. Такие встречи могли быть связаны не только с политическим диалогом США и России, но и с конкретными бизнес-проектами.

Кроме того, Уиткофф имеет очевидный конфликт интересов в контексте своей другой должности – Спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку. Его компания Witkoff Group привлекала инвестиции от суверенных фондов уже упомянутого Катара, преимущественно для объектов недвижимости в США. При этом мотивы для таких инвестиций не всегда были четкими. К примеру, в 2023 году Уиткофф продал Катару проблемный отель Park Lane на Манхэттене за 623 миллиона долларов, что помогло ему избежать банкротства в отношении здания. Все это в американских медиа вызывает опасения, что Катар может использовать Уиткоффа для лоббирования своих интересов.