От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели

Погода в Украине 12 ноября ожидается облачная, влажная и по-осеннему прохладная. Хотя потом вероятен резкий скачок температуры - местами может быть до +20°C.
Подробнее о прогнозе синоптиков на четверг и пятницу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в четверг, 12 ноября, ожидается облачная. Давление - будет падать.
"Синоптическую ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, которые обусловят затянутое тучами небо, в большинстве областей дожди разной интенсивности", - уточнили синоптики.
В Крыму, Херсонской и Запорожской областях - ночью и утром местами туман.
Ночью умеренный дождь ожидается на западе и востоке страны.
Между тем небольшой мокрый снег возможен:
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Днем в Украине (кроме северо-запада и северо-востока) - умеренные дожди.
В южной части (в частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях) - местами значительные дожди.
Ветер в четверг прогнозируют преимущественно южный или же юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.
Согласно предупреждению синоптиков, ночью в восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.
Поскольку ветер будет преобладать с южных направлений, он будет "нести теплый влажный воздух".
Так что и температура будет соответствующей (почти без "минусов" ночью, умеренно тепло днем, теплее всего - на юге).
В целом температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в пятницу, 13 ноября, умеренные дожди вероятны в большинстве областей.
На юге и востоке страны - значительные дожди.
Температура воздуха ночью - около +1...+8°C.
Днем по Украине (кроме запада) - потепление до +8...+14°C.
В южной части и местами в центральных областях - до +15...+20°C.
Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье 13 ноября вероятны:
По территории Киева и Киевской области в целом погоду 12 ноября прогнозируют также облачную:
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
13 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в Киеве также вероятен резкий "скачок тепла".
Днем температура воздуха может подняться в среднем до около +11°С.
При этом ночь в столице останется на уровне около +4°С (с дальнейшей тенденцией к снижению температуры).
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.
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