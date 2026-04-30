От футбола до темного фэнтези: какие три новые игры в PS Plus будут доступны в мае

11:13 30.04.2026 Чт
3 мин
Sony официально раскрыла список игр, которые станут доступными для подписчиков PlayStation Plus
aimg Ольга Завада
Sony добавила бесплатные игры мая для PS4 и PS5 (скриншот: YouTube-канал IGN)

Уже на следующей неделе владельцы консолей PS4 и PS5 смогут бесплатно добавить в свои библиотеки три новых проекта, среди которых популярный футбольный симулятор и экшны с высоким рейтингом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlayStation Blog.

Самым громким релизом в майской подборке стал футбольный симулятор EA Sports FC 26. Это уже третья часть франшизы после завершения сотрудничества EA с FIFA.

Игра предлагает более 20 000 лицензированных игроков и 750 клубов. В этой части разработчики обновили игровой процесс на основе отзывов сообщества и добавили новые режимы в Football Ultimate Team. Подписчики PlayStation Plus также получат специальный набор иконок для своей команды.

Несмотря на высокую популярность среди игроков и средний балл 77/100 от критиков, проект имеет неоднозначную репутацию: пользователи Metacritic оценили игру только в 2,9 балла, а в Steam она собирает неоднозначные отзывы.

Вместе с футболом для подписчиков добавят:

Wuchang: Fallen Feathers - RPG-экшн в стиле темного фэнтези. Игра имеет 74 балла от критиков и неплохие оценки от пользователей в Steam.

Сюжет разворачивается в последние годы правления китайской династии Мин. Главная героиня - женщина-пират Учан, которая потеряла память и пытается выжить в стране, где таинственная болезнь превращает людей в монстров.

Игрокам придется осваивать различные стили боя и искать древнее огнестрельное оружие, чтобы открыть "правду в сердце хаоса".

Примечательно, что данный проект доступен исключительно для владельцев PlayStation 5.

Nine Sols - 2D-платформер, ставший настоящим хитом среди критиков и игроков. Его средний балл на Metacritic составляет 86/100, а в Steam проект получил "чрезвычайно положительные" отзывы.

Боевая система игры вдохновлена механиками Sekiro и базируется на отклонении атак. Главный герой - мстительный воин, который стремится уничтожить девять могущественных правителей (Солов) в заброшенном царстве, где когда-то господствовала древняя инопланетная раса.

Когда можно скачать

Все три игры будут открыты для загрузки в период с 5 мая по 1 июня 2026 года. В отличие от апрельской подборки, детали которой просочились в сеть заранее, на этот раз Sony удалось удержать список игр в секрете до официального анонса.

Игры будут доступны для всех уровней подписки: Essential, Extra и Premium.

Пользователям напоминают, что до 5 мая еще есть возможность забрать игры из предыдущего месяца. После добавления новых тайтлов в библиотеку они будут оставаться доступными до тех пор, пока активна ваша подписка PS Plus.

