Новая игра про агента 007 выйдет на PS5, Xbox и ПК: дата релиза и детали

19:15 29.04.2026 Ср
Игра о легендарном агенте получила новую дату релиза, звездный актерский состав и премиальные издания для фанатов
aimg Ольга Завада
Новая игра про агента 007 выйдет на PS5, Xbox и ПК: дата релиза и детали 007: First Light выйдет уже в мае (скриншот: PlayStation)

Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, раскрыла новые подробности предстоящего экшена 007: First Light. Разработчики обещают масштабное приключение о становлении молодого Джеймса Бонда с саундтреком от Ланы Дель Рей и геймплеем в формате песочницы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на IO Interactive.

Больше интересного: Бесплатные игры PS Plus на май: когда Sony объявит список и чего ждать

Дата выхода и платформы

Релиз 007: First Light запланирован на 27 мая 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series XS, ПК и портативных консолях ROG Ally.

Покупатели цифровых версий смогут начать игру на сутки раньше - 26 мая. Версия для Nintendo Switch 2 задержится до третьего квартала 2026 года.

Стоимость стандартного издания составит 69,99 долларов а за предзаказ игроки получат бесплатное обновление до Deluxe-версии с набором костюмов и скинов для оружия.

Для настоящих фанатов подготовили Legacy Collector's Edition за 299,99 долларов. В него входит полноразмерная реплика легендарного золотого пистолета.

Сюжет и актерский состав

История фокусируется на молодом Бонде (Патрик Гибсон), который только что попал в программу "00" после службы на флоте. Ему предстоит остановить масштабный заговор внутри британской разведки.

Роль главного антагониста Баумы исполнил рок-музыкант Ленни Кравиц, а наставника главного героя сыграл Ленни Джеймс. Также к касту присоединилась Джемма Чан в роли доктора Селины Тан.

Особенности игрового процесса

Жанр: приключенческий экшен от третьего лица с акцентом на стелс и гаджеты.

Структура уровней: большие локации-песочницы, напоминающие Hitman, но с большей динамикой и кинематографическими сценами.

Технологии: версия для ПК разрабатывается совместно с NVIDIA и будет поддерживать DLSS 4 для максимального качества графики.

Музыка: главную тему игры написали Лана Дель Рей и Дэвид Арнольд.

Разработчики отмечают, что 007: First Light - это не просто Hitman в новом сеттинге. Игра предлагает больше "драйва" и активных перестрелок, сохраняя при этом фирменную вариативность прохождения, присущую играм студии.

Еще больше интересного:

Больше по теме:
Xbox
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО