Вместо лютой жары - ночные +11. В УкрГМЦ сказали, когда вернется летняя свежесть
Волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Threads.
Главное:
- Снижение жары: синоптики Укргидрометцентра подтвердили, что с конца недели температурные показатели начнут спадать.
- Температура 4 июля: ночью ожидается +11...+18°С, днем столбики термометров покажут +19...+25°С.
- Региональные особенности: на юго-востоке и востоке страны еще может быть несколько жарче - днем до +30°С.
- Прогноз на 5 июля: температурный фон ночью будет оставаться в пределах +11...+18°С, днем +21...+28°С.
Когда и как сильно изменится температура воздуха
Вечером вторника, 30 июня, одна из пользователей в социальной сети Threads спросила у синоптиков (тегнув УкрГМЦ), правда ли, что "где-то через неделю" дневная температура воздуха в Украине будет составлять всего лишь +20 градусов по Цельсию.
Утром в среду, 1 июля, специалисты Украинского гидрометеорологического центра ответили, что жара в Украине начнет спадать "до конца недели".
Согласно имеющейся по состоянию на данный момент информации, уже в субботу, 4 июля, синоптики ожидают:
- ночью +11...+18°С;
- днем +19...+25°С.
При этом несколько более высокие температуры могут сохраниться на юго-востоке и востоке страны:
- ночью +17...+22°С;
- днем +25...+30°С.
На следующий день - в воскресенье, 5 июля - температуру воздуха по Украине пока что прогнозируют следующую:
- ночью +11...+18°С;
- днем +21...+28°С.
Предварительный прогноз на 4-5 июля от специалистов УкрГМЦ (инфографика: РБК-Украина)
"Но мы постоянно следим за погодными процессами, поэтому прогноз погоды может обновляться", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Для того чтобы всегда "быть в курсе прогноза", украинцам и гостям нашей страны посоветовали следить за актуальной информацией:
- на официальных страницах УкрГМЦ в соцсетях;
- в специализированном приложении "цеПогода" (для Android и iOS).
Ответ УкрГМЦ на вопрос пользователя (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)
Чего ждать от погоды в ближайшее время
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток (1-3 июля), осадков в Украине будет немного.
Хотя кратковременные дожди и грозы, а местами - даже град и шквалы 15-20 м/с вероятны:
- в западных областях;
- 3 июля - также и в северных областях.
На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха по Украине:
- ночью +16...+23°С;
- днем +27...+34°С.
Хотя еще сегодня, 1 июля, на юго-западе страны местами возможна сильная жара - до +35…+38°С.
Следует заметить также, что ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко в своем Facebook рассказала, что уже в четверг, 2 июля, к Украине подойдет холодный атмосферный фронт.
Она объяснила, что сначала жара отойдет от западных областей.
А уже 3-4 июля, по словам специалиста, температура воздуха может начать меняться в большинстве областей Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киев накрыл дым из Чернобыля и объясняли, что было с воздухом в столице и откуда взялся запах гари.
Кроме того, мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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