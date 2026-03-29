От 5,5 до 19 лет тюрьмы: в России осудили еще троих пленных "азовцев"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил трех украинцев, которые попали в плен во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Обвинение всем трем украинцам было предъявлено из-за службы в бригаде "Азов".
Среди осужденных:
Первых двух обвинили в участии в террористическом сообществе и обучении терроризму, а Реву осудили только за участие. Других подробностей в суде не предоставили.
По данным издания, Близнюк начал служить в Национальной гвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в "Азов", где служил пулеметчиком.
8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев и был эвакуирован в бункер "Азовстали". 1
8 мая Близнюк сдался российским войскам. Тогда же в плен попал и Бибочкин.
Рева прослужил в "Азове" недолго - около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.
Издание отмечает, что Рева получил самый мягкий приговор, потому что до пяти с половиной лет бойцов "Азова" ранее не осуждали.
Напомним, ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 23 украинцам. Судилище устроили над бойцами батальона "Азов". Среди осужденных не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.
Отмечается, что сначала в деле фигурировали 24 человека. Но в июле 2024 года в российском плену умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов".
Также суд в России объявил приговор защитнику Мариуполя Валерию Еремееву к лишению свободы за вымышленное преступление, а именно якобы за "расстрел мирного жителя".
Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, почему Россия отказывается обменивать пленных "азовцев".