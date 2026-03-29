Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

От 5,5 до 19 лет тюрьмы: в России осудили еще троих пленных "азовцев"

11:35 29.03.2026 Вс
2 мин
В чем россияне обвинили украинских защитников?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в России осудили еще трех пленных "азовцев" (Getty Images)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил трех украинцев, которые попали в плен во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Обвинение всем трем украинцам было предъявлено из-за службы в бригаде "Азов".

Среди осужденных:

  • 54-летний Сергей Близнюк, которого приговорили к 18 годам лишения свободы;
  • 36-летний Геннадий Бибочкин - 19 лет строгого режима;
  • Владимир Рева - 5,5 лет колонии.

Первых двух обвинили в участии в террористическом сообществе и обучении терроризму, а Реву осудили только за участие. Других подробностей в суде не предоставили.

По данным издания, Близнюк начал служить в Национальной гвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в "Азов", где служил пулеметчиком.

8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев и был эвакуирован в бункер "Азовстали". 1

8 мая Близнюк сдался российским войскам. Тогда же в плен попал и Бибочкин.

Рева прослужил в "Азове" недолго - около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Издание отмечает, что Рева получил самый мягкий приговор, потому что до пяти с половиной лет бойцов "Азова" ранее не осуждали.

Приговоры "азовцам" в России

Напомним, ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 23 украинцам. Судилище устроили над бойцами батальона "Азов". Среди осужденных не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.

Отмечается, что сначала в деле фигурировали 24 человека. Но в июле 2024 года в российском плену умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов".

Также суд в России объявил приговор защитнику Мариуполя Валерию Еремееву к лишению свободы за вымышленное преступление, а именно якобы за "расстрел мирного жителя".

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, почему Россия отказывается обменивать пленных "азовцев".

Больше по теме:
