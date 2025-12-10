ua en ru
Оккупанты приговорили бойца "Азова" к 22 годам колонии: в чем его "обвинили"

Среда 10 декабря 2025 14:06
Оккупанты приговорили бойца "Азова" к 22 годам колонии: в чем его "обвинили" Фото: оккупанты приговорили бойца "Азова" к 22 годам колонии (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В России суд огласил приговор защитнику Мариуполя Валерию Еремееву к лишению свободы за вымышленное преступление, а именно якобы за "расстрел мирного жителя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского горсовета.

Оккупационный суд заявил, что украинский военнослужащий якобы расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды".

Захватчики уже по методичке объявили, что защитник действовал по "плану киевского режима". Конечно, никакой независимой экспертизы не было, как и участия независимых адвокатов и доказательной базы, которая могла бы подтвердить обвинения.

Приговором суда Валерию Еремееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью - дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность. Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь", - отметили в Мариупольском горсовете.

В горсовете добавили, что из-за российских обстрелов Мариуполя погибли по меньшей мере 22 тысячи гражданских, среди них - дети.

Напомним, ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 23 украинцам. Судилище устроили над бойцами батальона "Азов". Среди осужденных не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.

Отмечается, что сначала в деле фигурировали 24 человека. Но в июле 2024 года в российском плену умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов".

Также ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, почему Россия отказывается обменивать пленных "азовцев".

