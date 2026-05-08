Киевлянам выплатят до 1500 гривен по случаю Дня города: кто попал в списки
По случаю Дня Киева единовременную материальную помощь получат тысячи горожан. Денежные "бонусы" предусмотрены для представителей многих льготных категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сколько людей получат помощь ко Дню Киева
Согласно информации Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, единовременную материальную помощь по случаю Дня Киева - от 800 до 1500 гривен - получат почти 35 тысяч горожан.
Отмечается, что люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, получат деньги в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам".
"В целом город направит на эти выплаты около 30 миллионов гривен", - объяснили в КГГА.
Уточняется также, что День Киева отмечают традиционно в последнее воскресенье текущего месяца. В этом году это - 31 мая.
Какие категории киевлян получат денежную помощь
В КГГА сообщили, что помощь получат киевляне 17 категорий, определенных соответствующим распоряжением Киевского городского главы.
Так, выплаты в размере 800 гривен рассчитаны на лиц, получающих:
- государственную социальную помощь на детей с инвалидностью;
- социальную пенсию на детей с инвалидностью;
- помощь на тяжелобольных детей;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- помощь при усыновлении ребенка;
- государственную социальную помощь детям умершего кормильца;
- помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;
- государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Помощь в размере 1000 гривен получат:
- репрессированные и члены их семей, которые были принудительно переселены;
- лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;
- дети-сироты;
- лица, являющиеся получателями временной помощи на детей без родительской опеки.
Между тем единовременную материальную помощь в размере 1500 гривен получат:
- праведники Бабьего Яра;
- участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;
- ветераны подпольно-партизанского движения;
- родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.
Гражданам рассказали также, что лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, "получат одну помощь в большем размере".
"Лицам, находящимся на полном государственном содержании, единовременная адресная материальная помощь не выплачивается", - подытожили в КГГА.
