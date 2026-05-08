Деньги

Киевлянам выплатят до 1500 гривен по случаю Дня города: кто попал в списки

15:38 08.05.2026 Пт
Деньги начислят для 17 разных категорий - проверить полный перечень можно уже сейчас
Ирина Костенко
Киевлянам выплатят до 1500 гривен по случаю Дня города: кто попал в списки
По случаю Дня Киева единовременную материальную помощь получат тысячи горожан. Денежные "бонусы" предусмотрены для представителей многих льготных категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько людей получат помощь ко Дню Киева

Согласно информации Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, единовременную материальную помощь по случаю Дня Киева - от 800 до 1500 гривен - получат почти 35 тысяч горожан.

Отмечается, что люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, получат деньги в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам".

"В целом город направит на эти выплаты около 30 миллионов гривен", - объяснили в КГГА.

Уточняется также, что День Киева отмечают традиционно в последнее воскресенье текущего месяца. В этом году это - 31 мая.

Какие категории киевлян получат денежную помощь

В КГГА сообщили, что помощь получат киевляне 17 категорий, определенных соответствующим распоряжением Киевского городского главы.

Так, выплаты в размере 800 гривен рассчитаны на лиц, получающих:

  • государственную социальную помощь на детей с инвалидностью;
  • социальную пенсию на детей с инвалидностью;
  • помощь на тяжелобольных детей;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • государственную социальную помощь детям умершего кормильца;
  • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;
  • государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Помощь в размере 1000 гривен получат:

  • репрессированные и члены их семей, которые были принудительно переселены;
  • лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;
  • дети-сироты;
  • лица, являющиеся получателями временной помощи на детей без родительской опеки.

Между тем единовременную материальную помощь в размере 1500 гривен получат:

  • праведники Бабьего Яра;
  • участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;
  • ветераны подпольно-партизанского движения;
  • родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Гражданам рассказали также, что лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, "получат одну помощь в большем размере".

"Лицам, находящимся на полном государственном содержании, единовременная адресная материальная помощь не выплачивается", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко озвучил масштабный план помощи "чернобыльцам".

Кроме того, мы объясняли, как выросли в 2026 году "детские" выплаты в Украине (от беременности до школы) и где их можно оформить.

Читайте также обо всех важнейших для украинцев датах в мае 2026 года по действующему календарю ПЦУ.

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
