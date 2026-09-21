РФ накрыла ударами 10 областей: разрушены ТЦ, университет и дома, есть погибшие

С вечера и до утра россияне продолжили наносить целенаправленные атаки по Украине. Последствия зафиксированы по меньшей мере в 10 областях, есть раненые и погибшие.

РБК-Украина собрала все, что известно о массированной атаке врага по состоянию на данный момент.

Запорожская область

Ночью россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками и FPV-дроном. Попадания пришлись по гражданской инфраструктуре города, сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Разрушены помещения торгового центра, поврежден учебный корпус высшего образования и несколько многоэтажек. Стоявшие рядом с местами попаданий автомобили побиты взрывной волной.

По состоянию на 07:30 было известно о шести пострадавших, информацию уточняют. По факту атаки возбуждено уголовное производство по статье о военном преступлении, сообщает областная прокуратура.

Харьковщина

Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками город Лозовая. Повреждены и частично разрушены жилые дома и объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщают в ГУ ГСЧС Харьковщины.

Фото: последствия обстрела Лозовой (t.me/DSNS_Kharkiv)

В результате удара погибла женщина, еще три человека получили ранения. Один из пожаров возник в двухэтажном доме - выгорела крыша площадью 200 квадратных метров, пострадали и квартиры на втором этаже.

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Спасатели ГСЧС спасли женщину и достали из-под завалов тело погибшего человека.

Кировоградщина

Ночью россияне ударили по одному из предприятий Кропивницкого района. Травмированный работник госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь, заявил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Также повреждено несколько частных домов . Пожар, возникший на месте удара, спасатели уже ликвидировали.

Одесщина: загорелись склады супермаркета

Под ударом оказались складские помещения сети продуктовых супермаркетов, которые россияне атаковали ранее, сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Вспыхнул масштабный пожар.

Пострадавших и погибших нет. Тушить огонь спасателям мешала угроза повторных воздушных ударов, поэтому на место привлекли более 80 специалистов ГСЧС.

Киевщина: повреждено 34 объекта

Враг почти сутки атаковал Киевщину ударными дронами, воздушная тревога в области продолжалась практически непрерывно.

За сутки пострадали 34 объекта: частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, админздания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство и транспорт.

Фастовский район -12 объектов;

Бучанский район - 11 объектов;

Вышгородский район - 5 объектов;

Бориспольский район - 3 объекта;

Обуховский район - 3 объекта.

Погибших в Киевской области нет, службы продолжают фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки, заявил начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Донетчина

Фото: последствия обстрела Донбасса (t.me/VadymFilashkin/18313)

В Славянске Краматорского района повреждены многоэтажки, магазин и два автомобиля. В самом Краматорске погиб один человек, еще десять получили ранения.

Люди погибли также в Никольском и Сергеевке - там повреждены трактор, автомобиль и сельскохозяйственное предприятие. В Новодонецком пострадали девять многоэтажек и два административных здания, в Дружковке ранены два человека, сказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

"Очень жестокий целенаправленный российский обстрел Запорожья был с вечера. Повреждены жилые девятиэтажки, корпус университета, торговый центр и котельная", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в общей сложности вечером и в течение ночи россияне нанесли удары по десяти областям Украины.

"Россия не уменьшает своих эскалационных шагов и дает много сигналов о готовности расширить войну", - добавил глава государства.

Напомним, стало известно, что этой же ночью россияне атаковали Украину сразу из восьми направлений. В воздухе находились 172 ударных беспилотника, из них 64 - реактивные.