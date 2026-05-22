От 38 тысяч. Какие специальности в Каразинском университете самые дешевые и почему
Стоимость контрактного обучения в Каразинском университете зависит от различных факторов. Однако в целом заведения высшего образования не устанавливают цены произвольно.
Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская.
От чего зависит стоимость обучения в университете
Руководительница вуза сообщила, что в целом стоимость контрактного обучения в университете отличается в зависимости от:
- специальности;
- рыночного спроса;
- специфики программы.
В то же время она подчеркнула, что "высшие учебные заведения не устанавливают цены произвольно".
"Постановлением Кабмина введена индикативная себестоимость обучения, что является нижней границей для контракта", - объяснила Кагановская.
При этом "на конъюнктурных специальностях", по ее словам, "этот порог на 25% выше".
Какие специальности в вузе самые дорогие
Ректор ХНУ рассказала, что традиционно самыми дорогими являются:
- медицинские специальности;
- право;
- менеджмент;
- ІТ.
"Это - общая тенденция в стране", - уточнила эксперт.
Обучение на каких специальностях стоит меньше
Кагановская сообщила, что "для специальностей с особой государственной поддержкой - преимущественно естественных и инженерных - цена может быть ниже (что стимулирует спрос)".
Более доступными по стоимости являются также:
- гуманитарные науки;
- социальные коммуникации;
- педагогические программы;
- филологические программы.
"Например, в университете самая низкая стоимость обучения - 38 650 гривен в год по бакалаврской программе на дневной форме", - поделилась ректор вуза.
В то же время она отметила, что "дешевле" - не означает "менее качественно".
"Все программы проходят одинаковую аккредитацию и соответствуют высоким образовательным стандартам", - объяснила руководительница учебного заведения.
Как вуз поддерживает талантливую молодежь
Ректор ХНУ рассказала, что Каразинский университет "всегда пытается балансировать между экономической реальностью и доступностью образования".
"Чтобы финансовый фактор не становился барьером для талантливой молодежи", - объяснила она.
Для этого, по ее словам, имеются:
- бюджетные места;
- гранты;
- стипендии;
- система поддержки.
"Вопрос стоимости мы рассматриваем как часть социальной миссии университета - быть качественным, современным и доступным", - подытожила Кагановская.
