От 38 тысяч. Какие специальности в Каразинском университете самые дешевые и почему

Стоимость контрактного обучения в Каразинском университете зависит от различных факторов. Однако в целом заведения высшего образования не устанавливают цены произвольно.

Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская .

От чего зависит стоимость обучения в университете

Руководительница вуза сообщила, что в целом стоимость контрактного обучения в университете отличается в зависимости от:

специальности;

рыночного спроса;

специфики программы.

В то же время она подчеркнула, что "высшие учебные заведения не устанавливают цены произвольно".

"Постановлением Кабмина введена индикативная себестоимость обучения, что является нижней границей для контракта", - объяснила Кагановская.

При этом "на конъюнктурных специальностях", по ее словам, "этот порог на 25% выше".

Какие специальности в вузе самые дорогие

Ректор ХНУ рассказала, что традиционно самыми дорогими являются:

медицинские специальности;

право;

менеджмент;

ІТ.

"Это - общая тенденция в стране", - уточнила эксперт.

Обучение на каких специальностях стоит меньше

Кагановская сообщила, что "для специальностей с особой государственной поддержкой - преимущественно естественных и инженерных - цена может быть ниже (что стимулирует спрос)".

Более доступными по стоимости являются также:

гуманитарные науки;

социальные коммуникации;

педагогические программы;

филологические программы.

"Например, в университете самая низкая стоимость обучения - 38 650 гривен в год по бакалаврской программе на дневной форме", - поделилась ректор вуза.

В то же время она отметила, что "дешевле" - не означает "менее качественно".

"Все программы проходят одинаковую аккредитацию и соответствуют высоким образовательным стандартам", - объяснила руководительница учебного заведения.

Как вуз поддерживает талантливую молодежь

Ректор ХНУ рассказала, что Каразинский университет "всегда пытается балансировать между экономической реальностью и доступностью образования".

"Чтобы финансовый фактор не становился барьером для талантливой молодежи", - объяснила она.

Для этого, по ее словам, имеются:

бюджетные места;

гранты;

стипендии;

система поддержки.

"Вопрос стоимости мы рассматриваем как часть социальной миссии университета - быть качественным, современным и доступным", - подытожила Кагановская.