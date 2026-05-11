От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолодание

14:16 11.05.2026 Пн
2 мин
Где ждать штормовых ветров, гроз и стремительного снижения температур?
aimg Елена Чупровская
От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолодание Фото: Где в Украине 12 мая ждать штормового ветра и ливней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 12 мая, в Украине будет тепло -до +24 градусов и дожди, но уже в среду погода кардинально изменится, а температура упадет почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.

Где ждать дождей и гроз 12 мая

Во вторник осадки накроют значительную часть страны. Дожди с грозами наиболее вероятны в:

  • западных областях;
  • Житомирской и Киевской областях;
  • Винницкой и частично Черкасской области;
  • Одесской области;
  • местами в Харьковской и Луганской областях.

Остальные регионы 12 мая останутся без осадков.

Днем будет +19+23 градуса. Исключение - Закарпатье, где ожидается лишь +13+17 градусов.

В Киеве - до +20, однако с дождем и грозой.

Ветер в большинстве областей - южный, на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду. Возможны штормовые порывы - стоит быть осторожными. На востоке ветер умеренный.

От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолоданиеФото: прогноз погоды в Украине на 13 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 13 мая

Уже 13 мая в большинстве областей, кроме восточных, резко похолодает - до +11+14 градусов. Разница со вторником - почти 10 градусов.

Согласно данным УкрГМЦ, ночью температура будет опускаться до +6, однако только в западных областях.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в начале мая сразу в шести областях был побит рекорд жары. Столбики термометров достигали +30.

Также мы объясняли, почему носить солнцезащитные очки нужно даже в облачную погоду.

Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
