От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолодание

Во вторник, 12 мая, в Украине будет тепло -до +24 градусов и дожди, но уже в среду погода кардинально изменится, а температура упадет почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр .

Где ждать дождей и гроз 12 мая

Во вторник осадки накроют значительную часть страны. Дожди с грозами наиболее вероятны в:

западных областях;

Житомирской и Киевской областях;

Винницкой и частично Черкасской области;

Одесской области;

местами в Харьковской и Луганской областях.

Остальные регионы 12 мая останутся без осадков.

Днем будет +19+23 градуса. Исключение - Закарпатье, где ожидается лишь +13+17 градусов.

В Киеве - до +20, однако с дождем и грозой.

Ветер в большинстве областей - южный, на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду. Возможны штормовые порывы - стоит быть осторожными. На востоке ветер умеренный.

Фото: прогноз погоды в Украине на 13 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 13 мая

Уже 13 мая в большинстве областей, кроме восточных, резко похолодает - до +11+14 градусов. Разница со вторником - почти 10 градусов.

Согласно данным УкрГМЦ, ночью температура будет опускаться до +6, однако только в западных областях.