От 14 до 17 дюймов: Lenovo показала ультрабук с гибким рулонным дисплеем

На IFA 2026 Lenovo представила два необычных концепт-ноутбука. Project Swan получил раздвижной рулонный экран, а ультратонкий AeroBlade - инновационную систему охлаждения.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Project Swan: раздвижной экран для многозадачности

После прошлогоднего игрового концепта с растягивающимся от 16 до 24 дюймов экраном Lenovo адаптировала эту технологию для повседневной работы.

Project Swan выполнен в формате классического тонкого и легкого ноутбука: его толщина составляет всего 17,9 миллиметра, а вес - около 1,6 килограмма.

Главная особенность устройства - возможность расширения дисплея от 14 до 17 дюймов по ширине нажатием одной кнопки .

Фишки:

Удобство работы: дополнительное пространство позволяет комфортно открывать два приложения рядом (например, PDF-документ и текстовый редактор), имитируя полноценную двухмониторную рабочую станцию.

Практический дизайн: в сложенном состоянии устройство ничем не отличается от обычного 14-дюймового лэптопа, скрывая рулонную панель внутри.

Оснащение: ноутбук имеет большой тачпад, удобную клавиатуру, веб-камеру, динамики и 2 порта USB-C. Единственным визуальным нюансом остается едва заметная складка в месте развертывания экрана.

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Сверхтонкий Project AeroBlade: охлаждение без вентиляторов

Второй концепт, Project AeroBlade, ориентирован на максимальное уменьшение габаритов и веса .

Благодаря отказу от классических вентиляторов в пользу твердотельной системы охлаждения AirJet от компании Frore Systems толщину корпуса удалось снизить до 10 миллиметров, а вес - до 800 граммов.

Как работает технология AirJet?

Система создает воздушный поток посредством вибрации пьезоэлектрической мембраны.

В отличие от обычных кулеров, эта технология работает значительно тише, потребляет меньше энергии, почти не впитывает пыль и надежнее из-за отсутствия механических лопастей.

Несмотря на экспериментальный статус, Project AeroBlade является полностью рабочим устройством. Он собран в магниево-алюминиевом корпусе, оснащен ярким OLED-дисплеем, несколькими портами Thunderbolt 4 и поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 7.

Когда ждать в продаже?

У Lenovo нет конкретных планов по серийному производству Project Swan или Project AeroBlade.

Главными препятствиями для массового рынка и глобального распространения остаются высокая стоимость технологии AirJet и сложность сбора гибких дисплейных модулей.