От 14 до 17 дюймов: Lenovo показала ультрабук с гибким рулонным дисплеем
На IFA 2026 Lenovo представила два необычных концепт-ноутбука. Project Swan получил раздвижной рулонный экран, а ультратонкий AeroBlade - инновационную систему охлаждения.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Project Swan: раздвижной экран для многозадачности
После прошлогоднего игрового концепта с растягивающимся от 16 до 24 дюймов экраном Lenovo адаптировала эту технологию для повседневной работы.
Project Swan выполнен в формате классического тонкого и легкого ноутбука: его толщина составляет всего 17,9 миллиметра, а вес - около 1,6 килограмма.
Главная особенность устройства - возможность расширения дисплея от 14 до 17 дюймов по ширине нажатием одной кнопки .
Фишки:
Удобство работы: дополнительное пространство позволяет комфортно открывать два приложения рядом (например, PDF-документ и текстовый редактор), имитируя полноценную двухмониторную рабочую станцию.
Практический дизайн: в сложенном состоянии устройство ничем не отличается от обычного 14-дюймового лэптопа, скрывая рулонную панель внутри.
Оснащение: ноутбук имеет большой тачпад, удобную клавиатуру, веб-камеру, динамики и 2 порта USB-C. Единственным визуальным нюансом остается едва заметная складка в месте развертывания экрана.
Сверхтонкий Project AeroBlade: охлаждение без вентиляторов
Второй концепт, Project AeroBlade, ориентирован на максимальное уменьшение габаритов и веса .
Благодаря отказу от классических вентиляторов в пользу твердотельной системы охлаждения AirJet от компании Frore Systems толщину корпуса удалось снизить до 10 миллиметров, а вес - до 800 граммов.
Как работает технология AirJet?
Система создает воздушный поток посредством вибрации пьезоэлектрической мембраны.
В отличие от обычных кулеров, эта технология работает значительно тише, потребляет меньше энергии, почти не впитывает пыль и надежнее из-за отсутствия механических лопастей.
Несмотря на экспериментальный статус, Project AeroBlade является полностью рабочим устройством. Он собран в магниево-алюминиевом корпусе, оснащен ярким OLED-дисплеем, несколькими портами Thunderbolt 4 и поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 7.
Когда ждать в продаже?
У Lenovo нет конкретных планов по серийному производству Project Swan или Project AeroBlade.
Главными препятствиями для массового рынка и глобального распространения остаются высокая стоимость технологии AirJet и сложность сбора гибких дисплейных модулей.