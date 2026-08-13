Lenovo готовит конкурента MacBook Neo: что известно об IdeaPad Vibe
Lenovo готовит к выпуску новый бюджетный ноутбук IdeaPad Vibe, призванный стать прямым ответом на MacBook Neo от Apple. В сети появились первые эксклюзивные изображения устройства.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Windows Latest.
Семь цветов и минималистичный дизайн
В отличие от бюджетного MacBook Neo от Apple, который предлагается в четырех цветах, версия от Lenovo выйдет сразу в семи вариантах:
- нежно-розовом,
- ярко-желтом,
- терракотовый,
- зеленом,
- темно-синем,
- серебристом,
- бирюзовом.
Каждая версия имеет логотип Lenovo по центру крышки, исполненный в тон корпуса. Дисплей окружен тонкими рамками, а сверху по центру расположен блок вебкамеры с видимой шторкой конфиденциальности.
Клавиатурная панель выполнена в темно-сером цвете для всех цветовых вариантов корпуса (в отличие от решения Apple) с белыми обозначениями на клавишах.
По обе стороны от клавиатуры расположены решетки динамиков. Ниже расположен большой тачпад, центрированный по отношению к клавиатуре.
Ноутбук получит семь цветов и два процессора (скриншот: Windows Latest)
Полное преимущество в портах над Apple
Портовая система - это зона, где Lenovo обходит Apple. На правой стороне новинки расположены два разьема USB-A и кнопка питания со светодиодным индикатором состояния.
На левой стороне расположен порт HDMI, два разьема USB-C, аудиоразьем для наушников и слот для карт памяти microSD.
К слову, MacBook Neo поставляется только с двумя портами USB-C и разъемом для наушников.
Версии Snapdragon и AMD без ограничений
Выяснилось, что Lenovo создает IdeaPad Vibe по меньшей мере в двух процессорных конфигурациях:
- на базе ARM-чипов Qualcomm Snapdragon,
- на основе процессоров AMD.
Точные номера моделей и подробные спецификации пока отсутствуют.
Производитель решил охватить покупателей платформ ARM и x86 в одном дизайне и одинаковой палитре, не ограничиваясь одной категорией чипов.
Новый Lenovo IdeaPad Vibe превзойдет MacBook Neo по разьемам (скриншот: Windows Latest)
Реакция рынка и другие новинки Lenovo
Еще в марте финансовый директор ASUS Ник Ву рассказывал инвесторам, что Microsoft, Intel и AMD серьезно отнеслись к выходу MacBook Neo, а вся экосистема ПК обсуждала меры по борьбе с ним.
Apple принесла яркие цвета и качество сборки в ценовой сегмент, ранее игнорировавший техногигант.
Выход IdeaPad Vibe происходит в сложный период: вслед за появлением MacBook Neo в индустрии начался дефицит оперативной памяти, а Microsoft повысила лицензионное собрание Windows для производителей оборудования.
Новый IdeaPad Vibe - не единственное яркое устройство компании, ведь раньше появились фото моноблока IdeaCentre All-in-One, созданного как ответ на iMac.
Эксперты также зафиксировали другие неанонсированные устройства:
- раскладной ThinkBook Project Swan,
- первый трансформер Yoga на базе NVIDIA RTX Spark,
- сверхтонкий ThinkBook.