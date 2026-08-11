ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железом

17:34 11.08.2026 Вт
3 мин
Геймеры могут забыть о консолях?
aimg Ольга Завада
Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железом Xbox Series X не конкурент этим ноутбукам (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Современный игровой ноутбук может опередить Xbox Series X по графике. Новые мобильные видеокарты используют DLSS, что позволяет получать более высокую частоту кадров, чем в консоли.

РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрела характеристики игровых ноутбуков с топовым железом.

MSI Thin 15

Благодаря поддержке архитектуры Ada Lovelace и технологий DLSS 3/4 (включая Frame Generation) ноутбук обеспечивает более высокую частоту кадров и лучшую трассировку лучей по сравнению с фиксированным железом консоли.

Характеристики:

Процессор: Intel Core i5-13420H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD

Дисплей: 15.6 FHD (1920x1080), 144 Гц

Цена в Украине: от 47 999 грн.

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железомMSI Thin 15 (скриншот: Hotline)

Acer Nitro V 16

Ноутбук нового поколения с графикой RTX 5060 легко обходит графический чип консоли.

Использование генерации мультикадров в DLSS 4.5 позволяет достигать 80-90 FPS в разрешении 1440p в таких требовательных тайтлах, как Cyberpunk 2077 или Black Myth: Wukong, где Xbox Series X обычно ориентируется только на 60 FPS.

Характеристики:

Процессор: Intel Core 7 240H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD

Дисплей: 16 WUXGA, 165 Гц, 400 нит

Цена в Украине: от 59 999 грн.

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железомAcer Nitro V 16 (скриншот: Hotline)

Lenovo LOQ 15

Сохраняя графическую мощность уровня RTX 5060 с поддержкой DLSS 4.5, эта модель превосходит Acer Nitro V 16 за счет сбалансированности системы: более мощный процессор Ryzen 7 дает больше запаса для общих задач, а вместительный SSD на 1 ТБ решает проблему памяти.

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 7 250

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 15.3 WUXGA IPS, 165 Гц

Цена в Украине: от 83 999 грн.

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железомLenovo LOQ 15 (скриншот: Hotline)

Maingear Super 16

Ноутбук высшего класса, оставляющий консоль далеко позади. RTX 5070 Ti с 12 ГБ скоростной памяти GDDR7 обрабатывает текстуры высокого разрешения 4K со значительно более высокой частотой кадров.

24-ядерный процессор Core Ultra 9 обеспечивает огромный запас производительности для стриминга и сложных рабочих задач.

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (12 ГБ GDDR7)

Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 16 QHD+ (2560x1600), 300 Гц, G-Sync

Цена: от 2 899 долларов

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железомMaingear Super 16 (скришот: Maingear)

Maingear Ultima 18

Флагманская система, демонстрирующая максимум возможностей современных мобильных ПК.

Благодаря лимиту энергопотребления видеокарты в 175 Вт, RTX 5080 выдает более 60 FPS на максимальных настройках в 4K даже без генерации кадров, а с ее активацией достигает стабильных 100 FPS в разрешении 4K.

Для сопоставления, консоль Xbox Series X в схожих режимах обязана ограничиваться "режимом свойства" при 30 FPS.

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт)

Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 18 4K, 240 Гц, G-Sync (16:10)

Цена: от 3 699 долларов.

Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железомMaingear Ultima 18 (скриншот: Maingear)

Читайте больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation Xbox Nintendo Игры
Новости
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном