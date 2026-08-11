Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железом

Современный игровой ноутбук может опередить Xbox Series X по графике. Новые мобильные видеокарты используют DLSS, что позволяет получать более высокую частоту кадров, чем в консоли.

РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрела характеристики игровых ноутбуков с топовым железом.

MSI Thin 15

Благодаря поддержке архитектуры Ada Lovelace и технологий DLSS 3/4 (включая Frame Generation) ноутбук обеспечивает более высокую частоту кадров и лучшую трассировку лучей по сравнению с фиксированным железом консоли.

Характеристики:

Процессор: Intel Core i5-13420H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD

Дисплей: 15.6 FHD (1920x1080), 144 Гц

Цена в Украине: от 47 999 грн.

MSI Thin 15 (скриншот: Hotline)

Acer Nitro V 16

Ноутбук нового поколения с графикой RTX 5060 легко обходит графический чип консоли.

Использование генерации мультикадров в DLSS 4.5 позволяет достигать 80-90 FPS в разрешении 1440p в таких требовательных тайтлах, как Cyberpunk 2077 или Black Myth: Wukong, где Xbox Series X обычно ориентируется только на 60 FPS.

Характеристики:

Процессор: Intel Core 7 240H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD

Дисплей: 16 WUXGA, 165 Гц, 400 нит

Цена в Украине: от 59 999 грн.

Acer Nitro V 16 (скриншот: Hotline)

Lenovo LOQ 15

Сохраняя графическую мощность уровня RTX 5060 с поддержкой DLSS 4.5, эта модель превосходит Acer Nitro V 16 за счет сбалансированности системы: более мощный процессор Ryzen 7 дает больше запаса для общих задач, а вместительный SSD на 1 ТБ решает проблему памяти.

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 7 250

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Память и накопитель: 16 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 15.3 WUXGA IPS, 165 Гц

Цена в Украине: от 83 999 грн.

Lenovo LOQ 15 (скриншот: Hotline)

Maingear Super 16

Ноутбук высшего класса, оставляющий консоль далеко позади. RTX 5070 Ti с 12 ГБ скоростной памяти GDDR7 обрабатывает текстуры высокого разрешения 4K со значительно более высокой частотой кадров.

24-ядерный процессор Core Ultra 9 обеспечивает огромный запас производительности для стриминга и сложных рабочих задач.

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (12 ГБ GDDR7)

Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 16 QHD+ (2560x1600), 300 Гц, G-Sync

Цена: от 2 899 долларов

Maingear Super 16 (скришот: Maingear)

Maingear Ultima 18

Флагманская система, демонстрирующая максимум возможностей современных мобильных ПК.

Благодаря лимиту энергопотребления видеокарты в 175 Вт, RTX 5080 выдает более 60 FPS на максимальных настройках в 4K даже без генерации кадров, а с ее активацией достигает стабильных 100 FPS в разрешении 4K.

Для сопоставления, консоль Xbox Series X в схожих режимах обязана ограничиваться "режимом свойства" при 30 FPS.

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт)

Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 18 4K, 240 Гц, G-Sync (16:10)

Цена: от 3 699 долларов.

Maingear Ultima 18 (скриншот: Maingear)