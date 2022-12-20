"Взрывной подарок" был трагическим недоразумением, - глава Нацполиции Украины

Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что инцидент с взрывом гранатомета в кабинете его польского коллеги был трагическим недоразумением. Все подарки тщательно проверяются.

"Я являюсь официальным представителем украинской власти. От себя могу лишь сказать, что если что-то подобное попало в руки наших коллег, то это была трагическая ошибка, трагическое недоразумение, которого, конечно, не должно было произойти. Это все, что я могу сказать. Это действительно шокировало не только поляков, но и украинцев. Это шокировало и польскую, и украинскую полицию", - сказал Клименко.

Он также отметил, что подаренный им Ярославу Шимчику гранатомет фактически был только корпусом, тщательно проверенным специалистами и переоборудованным под музыкальную колонку.

"Это символический подарок на память. У меня в кабинете, во время встречи с генералом Шимчиком, мы ее включили и послушали музыку. Это продолжалось около 20 секунд. Мы выяснили, что громкоговоритель работает, поэтому делегация собственными глазами увидела, что это не оружие, а громкоговоритель для прослушивания музыки", - добавил глава Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что все подарки надежно и тщательно проверяются. Особенно если они связаны с оружием или боеприпасами.

"В этом случае я абсолютно уверен, что этот подарок был безопасным. У нас есть все документы, которые могут это подтвердить", - сказал он.

Начальник Нацполиции также отметил, что не знает, какой именно гранатомет подарили Шимчику в ГСЧС, куда он уехал после встречи в полиции. Именно он позже взорвался в Варшаве.