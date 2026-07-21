Липецк, Белгород и не только атаковали ракеты: под удар попала промышленность, возник пожар

Россия столкнулась в ночь на вторник, 21 июля, с комбинированным ударом. Липецк, Белгород, Анапа, Волгоград и другие города накрыли ракеты и дроны, из-за чего вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Липецк под ракетным обстрелом

В Липецке после объявления ракетной опасности ночью вспыхнул пожар в районе ТЭЦ, сообщил один из пабликов. Возгорание произошло на территории между ТЭЦ-2 и "Новолипецким металлургическим комбинатом" НЛМК.

Однако остался ли поражен НЛМК или ТЭЦ-2 после атаки - остается неясным пока что.

Отметим, что Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали.

По информации пропагандистских СМИ, завод НЛМК занимается производством гражданской продукции, однако сталь комбинат покупает в том числе компании, специализирующиеся на производстве ракет.

В компании, впрочем, заявляют, что "никогда не поставляли продукцию военного назначения российскому ВПК", что идет вразрез с информацией спецслужб Украины.

В то же время Липецкая ТЭЦ-2 - одна из самых крупных теплоэлектростанций Черноземья, обеспечивает теплом г. Липецк и некоторые промышленные предприятия района.

Губернатор Липецкой области Егор Артамонов подтвердил атаку на регион и его обьекты.

Белгород и область, а также Волгоград - прилет ракет

Под удар ночью 21 июля в РФ также попал и Белгород вместе с региональными населенными пунктами и городами. Над областным центром и Белгородской агломерацией "шел дождь из осколков сбитых ракет", сообщили паблики.

В то же время известно, что в результате атаки в некоторых частях города пропало водоснабжение, вероятные прилеты по энергетической инфраструктуре.

По информации оперштаба Белгородской области, при ракетном обстреле Белгорода и округа никто не пострадал. Больше информации о последствиях обстрела в оперштабе не сообщили.

Волгоград - ракетная опасность

Жители Волгограда сообщили о взрывах и сирене в ночь на вторник, в регионе была объявлена ракетная опасность. Однако непонятно, был в итоге удар или нет, потому что о последствиях после этого до сих пор ничего неизвестно.

Анапа, Крым и Мариуполь - дроны

Известно также о дронах в Анапе, Мариуполе и Крыму. На полуострове прогремели взрывы ночью. Больше о последствиях атаки беспилотников - на видео.