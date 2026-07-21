Липецк, Белгород и не только атаковали ракеты: под удар попала промышленность, возник пожар
Россия столкнулась в ночь на вторник, 21 июля, с комбинированным ударом. Липецк, Белгород, Анапа, Волгоград и другие города накрыли ракеты и дроны, из-за чего вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Липецк под ракетным обстрелом
В Липецке после объявления ракетной опасности ночью вспыхнул пожар в районе ТЭЦ, сообщил один из пабликов. Возгорание произошло на территории между ТЭЦ-2 и "Новолипецким металлургическим комбинатом" НЛМК.
Однако остался ли поражен НЛМК или ТЭЦ-2 после атаки - остается неясным пока что.
Отметим, что Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали.
По информации пропагандистских СМИ, завод НЛМК занимается производством гражданской продукции, однако сталь комбинат покупает в том числе компании, специализирующиеся на производстве ракет.
В компании, впрочем, заявляют, что "никогда не поставляли продукцию военного назначения российскому ВПК", что идет вразрез с информацией спецслужб Украины.
В то же время Липецкая ТЭЦ-2 - одна из самых крупных теплоэлектростанций Черноземья, обеспечивает теплом г. Липецк и некоторые промышленные предприятия района.
Губернатор Липецкой области Егор Артамонов подтвердил атаку на регион и его обьекты.
Белгород и область, а также Волгоград - прилет ракет
Под удар ночью 21 июля в РФ также попал и Белгород вместе с региональными населенными пунктами и городами. Над областным центром и Белгородской агломерацией "шел дождь из осколков сбитых ракет", сообщили паблики.
В то же время известно, что в результате атаки в некоторых частях города пропало водоснабжение, вероятные прилеты по энергетической инфраструктуре.
По информации оперштаба Белгородской области, при ракетном обстреле Белгорода и округа никто не пострадал. Больше информации о последствиях обстрела в оперштабе не сообщили.
Волгоград - ракетная опасность
Жители Волгограда сообщили о взрывах и сирене в ночь на вторник, в регионе была объявлена ракетная опасность. Однако непонятно, был в итоге удар или нет, потому что о последствиях после этого до сих пор ничего неизвестно.
Анапа, Крым и Мариуполь - дроны
Известно также о дронах в Анапе, Мариуполе и Крыму. На полуострове прогремели взрывы ночью. Больше о последствиях атаки беспилотников - на видео.
Напомним, накануне Операторы Сил беспилотных систем Украины уничтожили восемь важных элементов российской противовоздушной обороны.
Еще сообщалось, как спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили координационный центр ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.