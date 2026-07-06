В Киеве 7 июля объявили День траура по жертвам массированного обстрела РФ
Вторник, 7 июля, в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной российской атаки на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.
В Киеве объявили День траура
В городе 7 июля на всех коммунальных зданиях опустят флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
Кроме того, в столице будет запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.
Поисково-спасательная операция продолжается
Мэр сообщил, что спасатели продолжают работать на местах российского удара.
В частности, поисково-спасательная операция идет в поврежденных жилых домах в Подольском и Дарницком районах Киева. Под завалами еще могут находиться люди.
По состоянию на данный момент известно об 11 погибших в столице в результате российской атаки, еще 46 получили ранения, среди них трое детей.
Из-за последствий обстрелов в Киеве временно перекрыли движение на нескольких улицах.
Атака на Киев 6 июля
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак по Украине.
По данным Воздушных сил, оккупанты применили 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник. Основным направлением удара стал Киев.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить 363 воздушных целей, в том числе 37 ракет и 326 дронов. В то же время, было зафиксировано попадание 29 баллистических и противокорабельных ракет и 18 ударных беспилотников, а также падение обломков на 16 локациях.
В столице наибольшие разрушения получили Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе в одном из жилых домов были разрушены квартиры с пятого по девятый этажи. В Дарницком районе российские войска попали в многоэтажки: в одном доме разрушены квартиры со второго по пятый этажи, еще в одном жилом комплексе из-за падения обломков возник пожар.