ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Большой пожар и погибшие: в Рязанской области РФ взорвался пороховой завод (видео)

Пятница 15 августа 2025 13:18
UA EN RU
Большой пожар и погибшие: в Рязанской области РФ взорвался пороховой завод (видео) Фото: в Рязанской области РФ взорвался пороховой завод (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ сегодня днем, 15 августа, произошел мощный взрыв на пороховом заводе. В результате произошел крупный пожар, известно о нескольких погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza и Telegram Mash.

Отмечается, что около 11:00 был слышен громкий взрыв, а над территорией предприятия поднялся столб дыма. Предварительно, причины пожара и взрыва не связаны с атакой дронов.

"Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия", - отметили в МЧС РФ.

На данный момент известно о 5 погибших и 20 пострадавших, но количество жертв может возрасти - под обломками конструкций остаются еще по меньшей мере 20 человек, здание цеха полностью разрушено. С завода эвакуированы более 100 человек.

Интересно, что в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд".

Взрывы на российских оборонных предприятиях

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских заводах периодически происходят чрезвычайные происшествия - пожары и взрывы, которые часто связаны с нарушением техники безопасности, или ударами дронов.

Так, в ночь на 12 августа жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы. Местные заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун".

Также в начале августа взрывы раздавались на предприятиях в Липецке и Рязани. Кроме того, взрывы были слышны в Таганроге и Воронежской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв
Новости
Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД
Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия