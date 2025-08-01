Ночь взрывов в Таганроге: россияне "скулят" о мощной атаке дронов
В ночь на 1 августа в российском Таганроге прогремели мощные взрывы - вероятно, в результате атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Итак, сообщается об атаке беспилотников по Таганрогу, что в Ростовской области РФ, в ночь на 1 августа. По словам очевидцев, в небе над городом было слышно не менее десяти взрывов.
Сообщалось, что в воздухе работали не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты.
Мэр города Таганрог Светлана Камбулова подтвердила работу ПВО, однако больше деталей не предоставила.
Официальные власти области и военные РФ пока не дали никаких комментариев относительно масштабов атаки или ее последствий.
Напомним, что в ГУР рассказали о жалобах россиян на собственную ПВО.
Отметим, украинские дроны каждую ночь атакуют российскую территорию. Главная мишень - это российская логистика и предприятия военно-промышленного комплекса, которые работают на войну. 31 июля в российской Пензе дроны атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.