Ночь взрывов в Таганроге: россияне "скулят" о мощной атаке дронов

В ночь на 1 августа в российском Таганроге прогремели мощные взрывы - вероятно, в результате атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Итак, сообщается об атаке беспилотников по Таганрогу, что в Ростовской области РФ, в ночь на 1 августа. По словам очевидцев, в небе над городом было слышно не менее десяти взрывов.

Сообщалось, что в воздухе работали не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты.

Мэр города Таганрог Светлана Камбулова подтвердила работу ПВО, однако больше деталей не предоставила.

Официальные власти области и военные РФ пока не дали никаких комментариев относительно масштабов атаки или ее последствий.