Взрывы в Крыму: СМИ заявили о повреждении ЗРК С-300 оккупантов вчера под Саками

По данным российского издания, атака была совершена в понедельник, 30 октября, около шести часов утра по цели в Сакском районе около села Молочное.

В этом районе, недалеко от Евпатории на западном побережье временно подконтрольного интервентам украинского полуострова, дислоцируется комплекс ПВО Минобороны РФ.

"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в публикации.

Взрывы в Крыму 30 октября

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

До этого утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

В тот же понедельник, 30 октября, но уже около полудня в Крыму прогремели взрывы сразу в нескольких местах - о серии "хлопков" сообщали в Севастополе и Саках, а в Новофедоровке - о "прилете" в районе аэродрома.