RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Крыму: СМИ заявили о повреждении ЗРК С-300 оккупантов вчера под Саками

Иллюстративное фото: комплекс С-300 российских оккупантов был поврежден в Крыму в результате ракетного удара (mil.ru)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в результате вчерашнего ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300" сил ПВО российских захватчиков.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным российского издания, атака была совершена в понедельник, 30 октября, около шести часов утра по цели в Сакском районе около села Молочное.

В этом районе, недалеко от Евпатории на западном побережье временно подконтрольного интервентам украинского полуострова, дислоцируется комплекс ПВО Минобороны РФ. 

"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в публикации.

Взрывы в Крыму 30 октября

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

До этого утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

В тот же понедельник, 30 октября, но уже около полудня в Крыму прогремели взрывы сразу в нескольких местах - о серии "хлопков" сообщали в Севастополе и Саках, а в Новофедоровке - о "прилете" в районе аэродрома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиКримПВО