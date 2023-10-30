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ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западе Крыма

Крым, Понедельник 30 октября 2023 10:59
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ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западе Крыма Фото: ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западе Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Взрывы в Крыму

Утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

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