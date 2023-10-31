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Вибухи у Криму: ЗМІ заявили про пошкодження ЗРК С-300 окупантів учора під Саками

Ілюстративне фото: комплекс С-300 російських окупантів було пошкоджено у Криму внаслідок ракетного удару (mil.ru)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму внаслідок вчорашнього ракетного удару було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300" сил ППО російських загарбників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Astra.

За даними російського видання, атаку було здійснено в понеділок, 30 жовтня, близько шостої години ранку по цілі в Сакському районі біля села Молочне.

У цьому районі, неподалік Євпаторії на західному узбережжі тимчасово підконтрольного інтервентам українського півострова, дислокується комплекс ППО Міноборони РФ.

"В результаті атаки пошкоджений ЗРК "С-300", знищений дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає", - йдеться у публікації.

Вибухи у Криму 30 жовтня

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

До цього вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах та пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА.

Пізніше російські ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму ЗСУ атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поряд із н.п. Оленівка на заході півострова.

Того ж понеділка, 30 жовтня, але вже близько полудня в Криму пролунали вибухи відразу в кількох місцях - про серію "бавовни" повідомляли в Севастополі та Саках, а в Новофедорівці - про "приліт" у районі аеродрому.

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