Взрывы в Крыму: СМИ раскрыли цель утренней атаки и назвали последствия

Во временно оккупированном Крыму был атакован российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra .

По данным источников издания, около трех часов ночи была совершена ракетная атака по этой базе российских оккупантов - удар был нанесен по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ.

Утверждается, что ранения получили 17 российских военнослужащих, а также были повреждены пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

Реакция ВМС ВСУ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона не подтвердил, но и не опроверг данные об атаке на базу ПВО РФ в оккупированном Крыму этой ночью. Офицер призвал дождаться официальных сообщений на этот счет.

"Следует дождаться официальных сообщений по этому поводу. Что касается непосредственно так называемого Крымского моста, то РФ его перекрывает из-за любой опасности, когда они ее видят. Здесь ничего нового мы не увидим", - говорит он.

Также Плетенчук добавил, что по поводу боевого применения - "следует все же дождаться официальных сообщений на эту тему".

Что этому предшествовало

Ранее утром в понедельник, 30 октября, в крымских Телеграм-каналах и пабликах стали сообщать о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты в связи с взрывами.

Позже также стало известно, что Крымский мост тоже перекрыт.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Взрывы возле Оленовки в Крыму

Также следует отметить, что база оккупантов возле н.п. Оленевка попадает под удар не впервые. Так, напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали об уничтожении там в августе российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", и другой вражеской военной техники.

В частности, 23 августа кроме "Триумфа", тогда также был поражен российский береговой ракетный комплекс "Бастион". Данный комплекс является одним из носителей ракет "Оникс", которым россияне наносят удары по территории Украины.