Взрывы в Бердянске. Оккупанты заявляют о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов

В Бердянске оккупационные власти заявляют о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Бердянск Сегодня.

По данным телеграм-канала "Бердянск сегодня", Кичигин предал Родину еще в 2014 году. После захвата города оккупантами в 2022 году сразу вернулся и начал бороться за власть. После подрыва авто предыдущего коменданта Артема Бардина он фактически управлял городом.

"Однако, возможно, рашисты, как всегда, врут", - сообщают местные жители.

Коллаборант, по словам местных пабликов, к сожалению, не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет под днищем служебного автомобиля.

Как пишут российские захватчики, сегодня в 19:30 якобы украинскими спецслужбами совершен террористический акт - в городе Бердянск подорван заминированный автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области стало известно о нескольких взрывах и сильном пожаре.

Вчера, 12 января, мы писали, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены раненными россиянами.

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