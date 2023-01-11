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Россияне в Бердянске готовят новую авиабазу: фото со спутника

Новина українською →
Бердянск, Среда 11 января 2023 20:27
Россияне в Бердянске готовят новую авиабазу: фото со спутника Фото: россияне в Бердянске готовят новую авиабазу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска планируют обустроить базу в аэропорту города Бердянск. Там уже начали размещать вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT-расследователя Бенджамина Питтета.

Он опубликовал снимки спутника, на которых виден аэропорт города Бердянск. На фото можно увидеть, что россияне обустраивают его под базу. Можно насчитать не менее 17 российских вертолетов и различные фортификационные сооружения.

Скорее всего, россияне планируют создать там новую авиабазу, которая сменит базу в поселке Чаплинка. Это вызвано тем, что украинская армия теперь может доставать в нее из HIMARS.

Как сообщало РБК-Украина ранее, белорусские и российские военные проведут совместное авиаобучение для подготовки соответствующих подразделений.

Сообщалось, что на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Напомним, кафиры блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории.

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Бердянск Чаплинка
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