В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными", - говорится в сообщении.

По информации от Генштаба, российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

Оккупированный Бердянск находится в глубоком тылу врага и расстояние до линии столкновения достигает почти 100 км.