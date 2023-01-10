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В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, - Генштаб

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Бердянск, Вторник 10 января 2023 20:04
В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, - Генштаб Фото: В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) больницы переполнены ранеными российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными", - говорится в сообщении.

По информации от Генштаба, российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, - ГенштабОккупированный Бердянск находится в глубоком тылу врага и расстояние до линии столкновения достигает почти 100 км.

Напомним, что Вооруженные силы Украины атаковали 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Войска РФ продолжают перебрасывать военную технику в сторону Бердянска.

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