В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, - Генштаб
В оккупированном Бердянске (Запорожская область) больницы переполнены ранеными российскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными", - говорится в сообщении.
По информации от Генштаба, российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.
Оккупированный Бердянск находится в глубоком тылу врага и расстояние до линии столкновения достигает почти 100 км.
Напомним, что Вооруженные силы Украины атаковали 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Войска РФ продолжают перебрасывать военную технику в сторону Бердянска.
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