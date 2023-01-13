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Вибухи у Бердянську. Окупанти заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів

Фото: у Бердянську підірвали автівку головного колаборанта міста (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У Бердянську окупаційна влада заявляє про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.

Як пишуть російські загарбники, сьогодні о 19:30 нібито українськими спецслужбами здійснено терористичний акт - у місті Бердянськ підірвано замінований автомобіль голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Колаборант, за словами місцевих пабліків, на жаль, не постраждав, оскільки вчасно помітив підозрілий предмет під днищем службового автомобіля.

"Проте, можливо, рашисти, як завжди, брешуть", - повідомляють місцеві мешканці.

Відомо, що сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини.

За даними телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", Кічігін зрадив Батьківщину ще у 2014 році. Після захоплення міста окупантами у 2022 році відразу повернувся та почав боротися за владу. Після підриву авто попереднього коменданту Артема Бардіна він фактично управляв містом.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стало відомо про декілька вибухів та сильну пожежу.

Вчора, 12 січня, РБК-Україна ми писали, що над Бердянськом кружляло дуже багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати базу в аеропорту в Бердянську. Там вже почали розміщувати гелікоптери.

Окрім того, у Генштабі зазначали, що лікарні в Бердянську переповнені пораненими росіянами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Бердянськ