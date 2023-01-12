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В Бердянске сообщают о взрывах, над городом вертолеты: что известно

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Бердянск, Четверг 12 января 2023 12:23
В Бердянске сообщают о взрывах, над городом вертолеты: что известно Иллюстративное фото: в Бердянске сообщают о взрывах, над городом вертолеты (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) сообщают о нескольких сериях взрывов и звуках стрелкового оружия. К тому же, над городом кружат вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Андрющенко отметил, что жители Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области.

После этого в Бердянске начали сообщать о звуках взрывов и стрелкового оружия. Какая ситуация в городе точно неизвестно, российские оккупанты не сообщали ни о каких учениях. По предварительной информации, в Бердянске работает российская ПВО.

При этом все школы продолжают работать. Детей даже не забирают от окон.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами.

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Бердянск Запорожская область Война России против Украины Взрыв
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