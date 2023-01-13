ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы: что известно

Новина українською →
Украина, Пятница 13 января 2023 19:02
В оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы: что известно Фото: в оккупированном Бердянске что-то пылает после взрывов (t.me.nexta.live)
Автор: Татьяна Зарембо

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о нескольких взрывах и сильном пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные паблики пишут, что три взрыва подряд слышал весь город, особенно его Нагорная часть. Сообщают о густом дыме в районе Военного городка или аэропорта, который пробивается даже через сплошную тьму.

"Поехали пожарные! Пылает очень сильно!", - пишут местные жители.

Другие жители сообщают, что пылает еще и чья-то машина.

Вчера, 12 января, РБК-Украина сообщало, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены ранеными россиянами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам