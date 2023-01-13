В оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы: что известно

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о нескольких взрывах и сильном пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

Другие жители сообщают, что пылает еще и чья-то машина.

Местные паблики пишут, что три взрыва подряд слышал весь город, особенно его Нагорная часть. Сообщают о густом дыме в районе Военного городка или аэропорта, который пробивается даже через сплошную тьму.

Вчера, 12 января, РБК-Украина сообщало, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены ранеными россиянами.

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