В оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы: что известно
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о нескольких взрывах и сильном пожаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные паблики пишут, что три взрыва подряд слышал весь город, особенно его Нагорная часть. Сообщают о густом дыме в районе Военного городка или аэропорта, который пробивается даже через сплошную тьму.
"Поехали пожарные! Пылает очень сильно!", - пишут местные жители.
Другие жители сообщают, что пылает еще и чья-то машина.
Вчера, 12 января, РБК-Украина сообщало, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.
Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены ранеными россиянами.
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