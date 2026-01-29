В Колумбии разбился самолет с 15 людьми, среди них могли быть политики, - СМИ

В Колумбии разбился самолет с 15 людьми на борту. Они погибли, а СМИ писали о политиках среди жертв - законодателе и кандидате в конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным авиакомпании Satena, самолет Beechcraft 1900 вылетел из города Кукута вблизи границы с Венесуэлой и направлялся в Оканью. Связь с судном пропала примерно через 11 минут после взлета - в 11:54 по местному времени.

На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Самолет выполнял рейс по контракту для государственного перевозчика Satаena.

Во власти отметили, что к поискам привлечены авиация и военные подразделения. Район возможного исчезновения самолета является горным и труднодоступным, что затрудняет проведение операции.

Информации о местонахождении самолета или состоянии пассажиров пока нет. Поиски продолжаются

Местные СМИ также сообщали, что среди пассажиров могли быть колумбийский законодатель и кандидат в конгресс, но официальные подтверждения от властей на момент сообщения Reuters отсутствуют.