Как выглядит железная дорога на Киевщине после ночных взрывов: видео

В сети показали кадры с места чрезвычайной ситуации в Киевской области. Там ночью произошло повреждение железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На кадрах можно увидеть куски железа, а также поврежденное железнодорожное полотно. На месте происшествия работают специальные службы.



Отмечается, что специалисты работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.

Как сообщали в "Укрзализныце", поезда смогли вернуться на штатные маршруты. В то же время в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.