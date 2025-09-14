ua en ru
Как выглядит железная дорога на Киевщине после ночных взрывов: видео

Киевская область, Воскресенье 14 сентября 2025 11:32
Как выглядит железная дорога на Киевщине после ночных взрывов: видео Фото: в сети показали последствия ночных взрывов на железной дороге (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали кадры с места чрезвычайной ситуации в Киевской области. Там ночью произошло повреждение железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На кадрах можно увидеть куски железа, а также поврежденное железнодорожное полотно. На месте происшествия работают специальные службы.

Отмечается, что специалисты работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.

Как сообщали в "Укрзализныце", поезда смогли вернуться на штатные маршруты. В то же время в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Взрывы в Киевской области

В Киевской области в ночь на 14 сентября в результате чрезвычайной ситуации была повреждена железная дорога.

Ночью в области прогремели взрывы, они не были связаны с воздушной атакой врага. По словам главы Киевской ОВА, трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс

Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменили маршрут. Так, часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.

Укрзализныця Киевская область Взрывы
