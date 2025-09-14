Медики сопровождают в столицу: стало известно о пострадавших при взрыве в Киевской области

На Киевщине произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в результате взрыв. Специалисты уже устраняют последствия, организовано резервное движение поездов и помощь пассажирам.

В Фастовском районе Киевской области в ночь на 14 сентября зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. В ликвидации последствий задействованы сотрудники «Укрзализныци» и экстренные службы, которые работают над восстановлением движения поездов.

Для пассажиров поезда №73 сообщением Харьков – Перемышль был организован альтернативный маршрут: часть людей доставили автобусами в Киев, а затем они продолжили поездку поездом, который отправился в обход поврежденного участка.

Трем женщинам, находившимся в составе, понадобилась медицинская помощь в связи с острой реакцией на стресс. Сопровождать пассажиров в столицу направлена бригада экстренной медицины.

На период восстановительных работ поезда дальнего следования идут в объезд проблемного участка через Мироновку или Коростень. Это вызвало изменения в расписании, однако железнодорожники ускоряют движение и вручную координируют пересадки, чтобы минимизировать неудобства.

Кроме того, чтобы избежать перебоев с пригородным сообщением, «Укрзализныця» организовала тактовое движение поездов в направлении Боярки и обратно в течение всего воскресенья. С актуальным графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах компании.