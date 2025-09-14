Медики сопровождают в столицу: стало известно о пострадавших при взрыве в Киевской области
На Киевщине произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в результате взрыв. Специалисты уже устраняют последствия, организовано резервное движение поездов и помощь пассажирам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Киевской областной военной администрации Николая Калашника в сети Telegram.
В Фастовском районе Киевской области в ночь на 14 сентября зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. В ликвидации последствий задействованы сотрудники «Укрзализныци» и экстренные службы, которые работают над восстановлением движения поездов.
Для пассажиров поезда №73 сообщением Харьков – Перемышль был организован альтернативный маршрут: часть людей доставили автобусами в Киев, а затем они продолжили поездку поездом, который отправился в обход поврежденного участка.
Трем женщинам, находившимся в составе, понадобилась медицинская помощь в связи с острой реакцией на стресс. Сопровождать пассажиров в столицу направлена бригада экстренной медицины.
На период восстановительных работ поезда дальнего следования идут в объезд проблемного участка через Мироновку или Коростень. Это вызвало изменения в расписании, однако железнодорожники ускоряют движение и вручную координируют пересадки, чтобы минимизировать неудобства.
Кроме того, чтобы избежать перебоев с пригородным сообщением, «Укрзализныця» организовала тактовое движение поездов в направлении Боярки и обратно в течение всего воскресенья. С актуальным графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах компании.
Напоминаем, что жители Киевской области слышали взрывы, однако они не были связаны с воздушной атакой. При этом, на территории региона не фиксировались вражеские воздушные цели, а сигнал «воздушная тревога» не объявлялся.
Отметим, что из-за повреждения инфраструктуры недалеко от Киева, вызванного чрезвычайной ситуацией, в ночь на воскресенье, 14 сентября, несколько поездов будут следовать измененными маршрутами. В «Укрзализныце» уточнили, что составы, проходящие через станцию Боярка, временно перенаправлены по другим направлениям.