Взрыв в поезде в Киевской области: полиция открыла дело

Воскресенье 14 сентября 2025 14:56
Взрыв в поезде в Киевской области: полиция открыла дело Фото: полиция открыла дело (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Валерия Полищук

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту взрыва на железной дороге под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В ночь на 14 сентября на Фастовщине произошел инцидент на железной дороге. Около 23:40 в полицию поступило сообщение о взрывах на станции между городами Васильков и Боярка.

Правоохранители, прибывшие на место, предварительно выяснили, что детонация произошла в грузовом вагоне, после чего возник пожар. Огонь оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Следователи управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 УК Украины).

Взрывы на железной дороге

В ночь на 14 сентября на Киевщине произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Глава областной военной администрации Николай Калашник уточнил, что взрывы в регионе не связаны с вражеской воздушной атакой.

Из-за инцидента несколько поездов были вынуждены изменить маршрут и движутся с задержками. В частности, часть пассажиров рейса Харьков - Перемышль доставили автобусами в столицу, а другие продолжили путешествие поездом, но уже по скорректированному маршруту.

Медики оказали помощь трем женщинам, у которых зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В соцсетях появились кадры с места чрезвычайного происшествия в Киевской области.

Позже Главное управление коммуникаций ВСУ сообщило в комментарии РБК-Украина, что в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде.

