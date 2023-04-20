Взрыв неизвестного объекта над Киевом: Игнат ответил, работала ли ПВО и почему звучала тревога

Воздушные силы не занимаются небесными телами, поэтому украинская ПВО не работала при взрыве неизвестного объекта над Киевом. В то же время воздушную тревогу объявили, поскольку произошла внештатная ситуация, на которую нужно было реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Воздушные силы не занимаются небесными телами. Воздушные силы занимаются отражением российской агрессии", - констатировал он.

По словам Игната, воздушные силы не работали на этом направлении.

"Воздушные силы работали по "шахедам". Воздушное командование "Восток" 10 "шахедов" уничтожило, там была горячая боевая работа. И в то время как работали там, в Киеве все наблюдали вот такое необычное явление", - добавил он.

Комментируя объявление воздушной тревоги, Игнат ответил следующее: "А как вы хотели? В стране идет война, что-то взорвалось в небе. Надо же реагировать как-то. Это неожиданно было для всех - внештатная ситуация. Безусловно, воздушное командование "Центр" объявило воздушную тревогу, чтобы, как минимум, выяснить, что произошло".

Он напомнил, что были такие случаи, когда россияне применяли комплекс С-400 или баллистического вооружения, когда тревогу объявляли несвоевременно.

"Не всегда есть информация, что противник их применил. Это очень тонкие вещи. В стране война и лучше перестраховаться", - добавил Игнат.