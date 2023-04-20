Вспышка в небе над Киевом: в NASA прокомментировали необычное явление

В NASA сообщали, что 19 апреля ожидается спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и массовыми коронарными выбросами на Солнце. Он был запущен в 2002 году и выведен из строя в 2018 году.

Представитель NASA Роберт Маргетта рассказал, что спутник остается на орбите и не входил в атмосферу земли, поэтому он не мог пролетать над Киевом. NASA и министерство обороны продолжают его отслеживать. Остальные спутники компании также не входили в атмосферу с орбиты.