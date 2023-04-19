ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно

Новина українською →
Киев, Среда 19 апреля 2023 23:00
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно Фото: над Киевом и областью видели яркую вспышку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

В местных Telegram-каналах стремительно распространилось видео, как над Киевом и областью ярко вспыхивает неизвестный объект. Отметим, что о вспышке также сообщалось и в Житомирской области.

После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале намекнул, что не стоит беспокоиться по поводу "НЛО", ведь это была работа ПВО. Однако позже свое сообщение он удалил.

"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", - написал потом Ермак.

Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно

Фото: скриншот (t.me/ermaka2022)

Пока неизвестно, что именно стало причиной вспышки, однако накануне в NASA анонсировали, что этой ночью в атмосфере Земли должен сгореть спутник. Вероятно, именно это и было причиной вспышки.

Обновлено (23:46)

В Киевской ГВА заявили, что сегодня вечером, 19 апреля, в небе над столицей наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Обновлено (23:49)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Суспільному" отметил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Напомним, ранее стало известно, что кафиры сегодня ударили по двум общинам Днепропетровской области , в результате чего разрушены.

Также мы писали, что в Луганской области из-за вражеских обстрелов пострадала женщина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушные силы Украины
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис