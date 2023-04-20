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Яркую вспышку в небе увидели и в Беларуси, - СМИ (фото)

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Гомель, Четверг 20 апреля 2023 08:21
Яркую вспышку в небе увидели и в Беларуси, - СМИ (фото) Фото: яркую вспышку в небе увидели и в Беларуси (t.me/nashaniva)
Автор: Мария Кучерявец

Яркую вспышку в небе вечером 19 апреля заметили не только в Киеве, но и в некоторых белорусских городах. В частности, Гомеле и Мозыре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".

"Яркую вспышку зафиксировали в Гомеле и Мозыре. В то же время ее видели и на севере Украины", - говорится в сообщении.

Также издание публикует фото яркой вспышки, зафиксированной в Беларуси.

Яркую вспышку в небе увидели и в Беларуси, - СМИ (фото)

Фото: яркую вспышку в небе увидели и в Беларуси (t.me/nashaniva)

Вспышка над Киевом

Напомним, что вчера вечером жители Киева и области стали свидетелями необычного явления. В небе около 22:00 была яркая вспышка. После чего в столице и области объявили воздушную тревогу и сообщили о воздушном объекте.

Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что предварительной причиной яркой вспышки является падение на Землю космического спутника NASA.

В свою очередь в NASA опровергли, что вспышка над Киевом могла быть вызвана падением с орбиты спутника. В это время спутник еще находился на орбите.

Между тем, в образовательном проекте о космосе The Alpha Centauri предполагают, что это был не спутник, а болид (метеор).

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