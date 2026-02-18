Взрыв как при ядерном оружии: США раскрыли новые детали вероятного испытания Китая

В начале февраля США обвинили Китай в том, что Пекин июне 2020 года провел ядерные испытания под землей. Теперь есть новые данные, которого говорят, что это действительно могло быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Помощник госсекретаря США Кристофер Йео на мероприятии в аналитическом центре Hudson Institute заявил, что удаленная сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала "взрыв" магнитудой 2,75 балла. Он произошел 22 июня 2020 года на полигоне Лоп-Нор на западе Китая, расположенном в 720 км от места происшествия.

"С тех пор я изучил дополнительные данные. Практически нет оснований утверждать, что это было что-либо, кроме взрыва, единичного взрыва", - сказал Йео, добавив, что данные не соответствуют взрывам на шахтах.

Также по его словам, взрывы совершенно не соответствуют землетрясению.

"Это... то, чего можно было бы ожидать при испытании ядерного взрывного устройства", - добавил помощник госсекретаря.

При этом Организация по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которая отвечает за выявление ядерных взрывов, заявила, что имеющихся данных недостаточно, чтобы с уверенностью подтвердить слова чиновника.

Как известно, сейсмическая станция PS23 в Казахстане является частью глобальной системы мониторинга, управляемой Организацией по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДЗЯИ).

Исполнительный секретарь организации Роберт Флойд сказал в своем заявлении, что станция PS23 зафиксировала "два очень небольших сейсмических события" с интервалом в 12 секунд 22 июня 2020 года.

По его словам, система мониторинга Организации по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний (ОВЗ) способна обнаруживать "события", которые соответствуют ядерным испытательным взрывам мощностью 551 тонна (500 метрических тонн) тротила или более.

"Эти два события произошли на гораздо более низком уровне. В результате, опираясь только на эти данные, невозможно с уверенностью оценить причину этих событий", — заявил Флойд.

Йео утверждает, что Китай пытался скрыть испытание, используя метод, известный как "разъединение", при котором устройство взрывается внутри большой подземной камеры, чтобы уменьшить силу ударных волн, распространяющихся по окружающей породе.

Reuters добавило, в как и Китай, США подписали, но не ратифицировали соглашение о запрете ядерных испытаний. Согласно международному праву, обе страны обязаны соблюдать это соглашение.